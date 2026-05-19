藍白彈劾總統案沒過 高雄綠營嗆柯志恩立場錯亂

藍白彈劾總統沒過關，高雄綠營火力全開嗆柯志恩。（記者王榮祥翻攝）

立院藍白今提總統彈劾案，最終表決未通過，高雄綠營火力全開，矛頭指向參與彈劾的國民黨高雄市長參選柯志恩，嗆她證明自己立場錯亂、政治凌駕高雄利益。

民進黨南方問政聯盟今表示，這場彈劾從頭到尾缺乏具體事證與社會正當性，根本就是一場政治操作與憲政鬧劇；令人遺憾的是，身為高雄市長參選人的柯志恩，最終仍選擇投下同意票，再次證明其立場錯亂、政治凌駕高雄利益。

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聯盟批判柯志恩政治立場自相矛盾，一方面為自身市長選舉收割並跟進高雄近年產業轉型與城市建設成果，另一方面回到立法院後，持續配合藍白陣營杯葛預算、癱瘓施政，甚至投票支持毫無正當性的總統彈劾案，呼籲柯志恩不要再對高雄「說一套、做一套」，高雄市民終會看清。

高市議會民進黨團嗆柯志恩，作為該案追隨藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌擔綱連署人之一，不惜與高雄挺賴主流民意對抗，明知不可能通過門檻，也要在總統就職兩週年前夕，以「反民主專制」、「帝制復辟」等言詞羞辱、彈劾賴，為的只是取悅「真正的獨裁者」中國主席習近平。

民進黨團表示，柯志恩此舉「雙面」又「雙標」，藍白聯手惡修財劃法、罷審總預算、狂刪軍購預算，柯志恩若覺得這樣做「很棒」且有助於自身在高雄的選情，應在她全高雄市的黃色看版掛上「我要彈劾賴清德」主張，看看高雄人會否同意。

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