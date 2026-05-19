川普喊不打9500英里外戰爭 陸委會：現階段只有被統一問題

陸委會副主委沈有忠（中）今日表示，現階段在台灣裡面或是國際社會來講，台灣作為一個負責任的角色，「並沒有獨立的問題，只有被統一的問題」。（記者陳鈺馥攝）

美國總統川普結束訪中行程後表示，美方不希望看到台灣宣布獨立，並稱「我們不需要一場9500英里外的戰爭」。陸委會副主委沈有忠今日表示，現階段在台灣裡面或是國際社會來講，台灣作為一個負責任的角色，「並沒有獨立的問題，只有被統一的問題」。

沈有忠指出，我們有注意到川普總統的講話，要特別要強調的是，美國不只是川普總統，還包含像國務卿魯比歐或眾議院議長都多次表達了對台政策不變，這個才是我們要關注的重點。

請繼續往下閱讀...

至於川普對於台獨的定義，沈有忠提及，從我們這邊的理解是認為，川普不想要看到的是，是不是台灣想要去建立一個嶄新的國家，要去更改國號、國旗、國歌這個概念上的獨立。所以我們要再次強調，現階段在台灣裡面或是國際社會來講，台灣作為一個負責任的角色，「並沒有獨立的問題，只有被統一的問題」。

沈有忠說，今天要再次重申，政府的立場一貫未變，「我們不會接受被威權的中國統一，我們努力的維持現狀」。對現階段來講，我們的立場是一貫不變的。

關於美國對台六項保證的立法，台灣是否在美國國會的遊說上可以加強？這對台灣的安全保障有無幫助？沈有忠回應，其實各種做法我們都會努力去嘗試，當然如果說能夠入法，有一個制度性保障，這個當然是再往前推進一步。

沈有忠指出，我們有注意到美國參眾兩院，特別是在國會裡面，對於台灣支持的力道向來都非常明確，所以我們會繼續不只是和跨黨派，同時也會跨部門來進行溝通，看用什麼方式讓美方最能願意幫助台灣，或者用什麼方式可以盡量減少一些阻力，來去深化台美之間雙邊發展，我們不排除任何的可能性。

另外，對於維持現狀議題，沈有忠進一步說，維持現狀就是「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，現階段來講，沒有尋求法理獨立的一個方向。在台灣內部，現在也看到「我們不願意接受被威權統一」，我們希望能夠捍衛民主自由的生活方式，這個就是所謂的維持現狀。

針對身兼民進黨主席的賴清德指出，台獨是指台灣不屬於中華人民共和國一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途決議文已經取代台獨黨綱。這是否代表維持現狀就不用宣布台獨？沈有忠說，維持現狀或者對於總統的這個講話，他是在不同的場合用不同的身分，要提醒一下大家了解一下背後的意涵。

沈有忠：政府不會把維持現狀和台獨黨綱做連結

沈有忠強調，台灣前途決議文這個是民進黨的，從政府的角度來看，我們要照顧到的，或者我們要兼顧到的是「整體國家的利益」，所以就這部分來講，我們不會把維持現狀和所謂的台灣前途決議文或台獨黨綱做一些連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法