李四川提雙北公托共托 李倩萍批吃新北豆腐

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前提出活化校園閒置教室、推動雙北公托共托政見，新北市長侯友宜今（19）日在市議會接受總質詢，市議員李倩萍質詢表示，新北公托整體托育量能滿足率約11％，但台北只有7.65％，「到底是誰共好」，這項政見是吃新北豆腐，要求市府應以保障市民權益為優先。侯友宜說，市府一定會以新北親子權益為優先，也會持續擴充量能。

李倩萍批評，李四川的共享政策恐怕是排擠了新北親子的權益，其實新北早已長期推動活化閒置校舍，侯友宜也早在新北市副市長任內就已開始推動學校設公托政策；在民代極力協助盤點閒置空間擴充公托量能下，資源仍顯得吃緊，新北市整體量能約可供1.6萬名幼兒使用，托育滿足率11％，還有許多親子需求未被滿足，但已高於台北的7.65％，「台北有做得比我們好嗎？」

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李倩萍質疑，在新北親子的需求都還未被滿足的狀況下，當資源可以跟台北共享，那麼「大家要去新北還是台北？」李四川提出這樣政見，到底有無跟新北市討論？「到底是誰共好？是好到誰？到時候是犧牲我們新北吧！」她痛批此政見根本是吃新北的豆腐。

侯友宜說，新北市推動學校有公托第一年，也受到教育界反對，後來順利推動，學校有公托就快速發展了，「這是好的」；雙北共榮共好，資源可以共享，但一定是以新北為優先，新北公托口碑佳，市府也會持續做。

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