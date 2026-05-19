習近平世界觀惹禍？ 賴怡忠拆解新型大國關係戰略陰謀

中國國家主席習近平與美國總統川普。（美聯社）

遠景基金會執行長賴怡忠今（19日）發長文，深入剖析美中戰略對抗的歷史脈絡。他指出，中國開始熱議「修昔底德陷阱」，核心根源在於2006年後的國際氛圍。當時中國經濟暴衝，GDP超越G7國家，不少中方智囊便操作「權力轉移理論」，將中國定位為崛起強權、美國為守成強權。此理論認為，當雙方國力差距縮小至30％以內，守成強權恐發動預防性戰爭。

賴怡忠今日於臉書發文表示，2008年金融海嘯後，中國做出中漲美消的基本定性。但胡錦濤比較小心，不願當頭，只求美中平等，溫家寶更拒絕美中G2的提議，也同樣擔心美國會為阻止中國崛起而有種種對中抑制作為。不過，當時中方學者已經在講要避免修昔底德陷阱，意思就是要避免中、美陷入美國發動的預防性戰爭（意思是有戰爭都是美國人對自己沒信心而引起的）。

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賴怡忠指出，目前擔任中國領導人的習近平，他還是王儲的2012年時，就大剌剌對外界大講要有中、美新型大國關係，其理由也與此有關，意即為避免修昔底德陷阱，中漲美消趨勢又會持續，勢必要建構新的關係以避免前述問題，因為既有的架構已無法維持

當時胡錦濤對此深感不安，因此在當年於北京的中美戰略暨經濟對話上有拉回來。但習近平2013年上任後就不僅強力鼓吹中國夢，還多次對美國說要建立中美新型大國關係。當時習近平向國民黨前主席吳伯雄表示，國共兩黨對於一個中國要有共同認知與一致看法，當場不認同國民黨一中各表。對外提出一帶一路，在印尼對蕭萬長說兩岸政治分歧不能代代相傳，年底還單方面提出東海防空識別區。

中國開始在南海搞填海造陸也是從2014年以後變得更明顯，2013年奪下黃岩島，2014年與越南爆發鑽油平台衝突，訪問印度總理莫迪的同時軍隊直接攻進印度區域。提出亞投行，2015年提出中國製造2025構想，紫光集團還跑來台灣說台積電太老了要被淘汰云云。這些作為都與習近平怎麼看中國走勢密切相關。

因此修昔底德陷阱的主張不是一個修辭，反映了習近平的世界觀與對中國未來走勢的強大自信。

艾利森那本書是在2016出世，他可能更早就這麼分析，但這個敘事對美國非常不利，因此川普第一任時，其國安會，國防部官員特別出面反對這種主張。但現在川普自己聽完習之後大談這個東西，不知道習近平藉此暗諷美國是日落西山，也認為美中關係問題是來自美國不願承認自己的衰敗，意思是中國一點錯都沒有。川普的作為不僅與其第一任期態度相反，其無知程度也令人嘆息。

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