為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平世界觀惹禍？ 賴怡忠拆解新型大國關係戰略陰謀

    2026/05/19 12:59 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平與美國總統川普。（美聯社）

    中國國家主席習近平與美國總統川普。（美聯社）

    遠景基金會執行長賴怡忠今（19日）發長文，深入剖析美中戰略對抗的歷史脈絡。他指出，中國開始熱議「修昔底德陷阱」，核心根源在於2006年後的國際氛圍。當時中國經濟暴衝，GDP超越G7國家，不少中方智囊便操作「權力轉移理論」，將中國定位為崛起強權、美國為守成強權。此理論認為，當雙方國力差距縮小至30％以內，守成強權恐發動預防性戰爭。

    賴怡忠今日於臉書發文表示，2008年金融海嘯後，中國做出中漲美消的基本定性。但胡錦濤比較小心，不願當頭，只求美中平等，溫家寶更拒絕美中G2的提議，也同樣擔心美國會為阻止中國崛起而有種種對中抑制作為。不過，當時中方學者已經在講要避免修昔底德陷阱，意思就是要避免中、美陷入美國發動的預防性戰爭（意思是有戰爭都是美國人對自己沒信心而引起的）。

    賴怡忠指出，目前擔任中國領導人的習近平，他還是王儲的2012年時，就大剌剌對外界大講要有中、美新型大國關係，其理由也與此有關，意即為避免修昔底德陷阱，中漲美消趨勢又會持續，勢必要建構新的關係以避免前述問題，因為既有的架構已無法維持

    當時胡錦濤對此深感不安，因此在當年於北京的中美戰略暨經濟對話上有拉回來。但習近平2013年上任後就不僅強力鼓吹中國夢，還多次對美國說要建立中美新型大國關係。當時習近平向國民黨前主席吳伯雄表示，國共兩黨對於一個中國要有共同認知與一致看法，當場不認同國民黨一中各表。對外提出一帶一路，在印尼對蕭萬長說兩岸政治分歧不能代代相傳，年底還單方面提出東海防空識別區。

    中國開始在南海搞填海造陸也是從2014年以後變得更明顯，2013年奪下黃岩島，2014年與越南爆發鑽油平台衝突，訪問印度總理莫迪的同時軍隊直接攻進印度區域。提出亞投行，2015年提出中國製造2025構想，紫光集團還跑來台灣說台積電太老了要被淘汰云云。這些作為都與習近平怎麼看中國走勢密切相關。

    因此修昔底德陷阱的主張不是一個修辭，反映了習近平的世界觀與對中國未來走勢的強大自信。

    艾利森那本書是在2016出世，他可能更早就這麼分析，但這個敘事對美國非常不利，因此川普第一任時，其國安會，國防部官員特別出面反對這種主張。但現在川普自己聽完習之後大談這個東西，不知道習近平藉此暗諷美國是日落西山，也認為美中關係問題是來自美國不願承認自己的衰敗，意思是中國一點錯都沒有。川普的作為不僅與其第一任期態度相反，其無知程度也令人嘆息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播