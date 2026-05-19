莊競程設政見「許願池」 拋生育津貼第1胎提高到5萬

民進黨新竹市長參選人莊競程將設政見「許願池」，其中生育津貼部分，第1胎生育津貼將從3萬元提高到5萬元。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人莊競程獲徵召後，不到1個月提出多項福利政見，包括在不影響財政情況下，明年就普發每位市民每人1萬元，同時65歲以上長輩的健保免費，且敬老愛心卡從每月800點增加到1200點，未用完可累計在1年內使用完。莊競程說，接下來會設政見「許願池」，歡迎市民許願各項政見，他會逐一評估後，為市民兌現願望。

莊競程提到，近期很多市民跟他說，他還未當上市長，但政見就已實現，像他提出65歲以上長輩健保免費的政見，獲高虹安市府跟進，稱今年第4季可望實施。他認為對市民好的政見，市府願意跟進是對的方向，但高虹安市府已上任3年半，在他提出政見後才願意跟進，是否行政效率太慢了，接下來他會提出更多有感的社福政見，而高虹安市府做不到的，由他來做。

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莊競程說，他是生醫工程背景出身，過去擔任立委也專注意衛生福利領域的法條，且從孩子出生到年老，他都有一整套的規劃，像增加生育率，雖中央已有生育津貼補助，但竹市現在第1胎補助才3萬元，以現在的物價來說實在不多，不足以減輕年輕人的育兒壓力，因此他當選後，只要生第一胎就提供5萬元生育津貼，第二胎10萬元，第三胎15萬元，若是雙胞胎就一次補助20萬元生育津貼，鼓勵年輕人敢生能養。

此外，包括敬老愛心卡現有每個月800點，莊競程也說，他當選後就加碼提高到1200點，且1個月內未用完點數可累計，只要1年內使用完畢即可，目的就是鼓勵長輩出門運動及採買，維持健康。這也是敬老愛心卡預防醫學很重要的核心理念。此接下來他會設政見許願池，歡迎市民提供心中想要的政見，他與競選團隊會在評估後，以最快的速度為市民兌現願望與政見。

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