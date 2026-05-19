談朝野關係 卓榮泰最大創傷是「這件事」

賴政府執政滿2週年，被問到未來朝野關係、朝野僵局是否有化解的可能？，行政院長卓榮泰今（19）日在「520記者會」表示，過去藍白封殺中選會人事，對其內心傷痛，「我個人實在無法釋懷」，希望今日彈劾失敗之後，朝野之間能否極泰來、和解共生。

卓揆提到，中選會人事案對他內心非常傷痛，立法院處理中選會人事投票的結果，「我個人實在無法釋懷」，即便如此還是重新提出了中選會三人的名單，希望能夠同意。現也積極商請專業人士，能夠同意列為通傳會的委員人員名單，但他坦言，「國會這種結構，都非常困難」，但是他仍努力不懈，希望朝野和解共生。

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政院過去8次覆議與6次釋憲 卓揆：都是被動提出

卓揆指出，行政院過去8次覆議與6次釋憲，這些都是被動提出，在野違反憲政體制、破壞財政紀律、侵犯國家安全、提出不經民主程序法案，如果破壞了憲政體制，這不是任何一個行政院長該承擔的，甚至任何一個行政院長應該捍衛的國家憲政體制。如果嚴重破壞財政紀律，責任在行政院，受苦的是國人大眾，這絕對不允許。

卓揆說，更嚴重的是，如是侵犯國家安全，讓國家的門戶洞開，那國家將不成國。再者，如果沒有經過民主程序的討論，在立法院裡面，粗暴的用逕付二讀方式，或表決時拿出來一張紙張，反對者與連贊成者都不知道內容，這種立法品質，「行政院如何執行」？

卓揆：總統彈劾案失敗後 盼朝野關係否極泰來

對於藍白今天提出的總統彈劾案投票，卓揆說，立院演一齣罷免大戲，但總統賴清德與行政院在做國家應該做的大事，所以誠切的希望，今日彈劾失敗以後，朝野之間能夠否極泰來，繼續推動和解共生，繼續尋求最大的共識。

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