川習會後 國安會副秘書長：美國沒有調整對台政策

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院舉行，國安會副秘書長趙怡翔（右三）、陸委會副主委沈有忠（佐四）等人出席。（記者陳鈺馥攝）

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院舉行，國安會副秘書長趙怡翔表示，外界關心美國對台政策是否改變，以及台美局勢未來可能發展。這次川習會後，彙整美方政治人物的公開談話，可以看出「美國沒有調整對台政策」、「維持現狀仍然是台美最重要的核心利益」。

趙怡翔指出，川習會後，美國國務卿魯比歐已經公開表示，美國對台政策方向均未改變，美國總統川普接受福斯電視台訪問時也說「nothing has changed」，美國情治部門更在川習會重申政策的穩定性，包括國務院發言人也出來講，美國駐中國大使也出面闡釋上述這些，這麼多美國政府官員出來講同一件事，就是要向世界和台灣清楚表達，對台政策並沒有改變。

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趙怡翔分析，第二部分是「維持現狀仍然是台美最重要的核心利益」，川普談話雖然引起許多討論和關注，但如果從完整的脈絡來看，川普在意的是任何一方改變現狀而導致區域衝突，其實這個立場是符合川普數十年來的國際觀，所以川普繼續強調，避免任何一方去破壞現狀。

趙怡翔說，避免破壞現狀是美方的期待，也是台灣社會的主流民意，更是台灣政府的核心立場。蔡英文總統任內曾說，中華民國是主權獨立國家，並不存在另外宣布獨立的問題，賴清德總統近日也強調，維持台海和平穩定的現狀，是中華民國一貫的立場，也是2300萬台灣人民最大的共識，台灣是維持現狀的維護者，並不是改變現狀的一方。

趙怡翔談及，國際社會有一個共同認知，就是中國是破壞區域穩定的一方。近年來在台海增加軍事活動及軍演、軍機軍艦擾台等，都是對區域安全的威脅。

他最後強調，美國對台灣的支持並沒有改變，包括美國國會及政府，眾多美國參議員都出來表達對台支持，連參議院軍委會主委都出來表明美國對台軍售不變，重申美國對台灣的支持。面對國際情勢，台灣要保持冷靜、保持自信，也要持續強化社會韌性及國防自主，並讓各國知道台灣對於維持現狀的堅持，以及對於守護國家主權的堅持。

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