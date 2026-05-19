沈伯洋打造AI「市民之槌」 李四川：是不是又要抹黑對手？

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋打造AI「市民之槌」工作流程，國民黨新北市長參選人李四川（右三）說，他懷疑用AI是不是又要來抹黑對手？（記者賴筱桐攝）

有媒體報導，民進黨台北市長參選人沈伯洋以AI助攻選戰，在團隊內部打造「市民之槌」AI工作流程，用來分析市政痛點。對此，國民黨新北市長參選人李四川說，他懷疑用AI是不是又要來抹黑對手？

李四川今天參加三重區鄉親及基層幹部座談會，媒體提問，沈伯洋團隊製作一套AI工作程式「市民之槌」，做為政策制定的參考，「市民之槌」是否和他「拿鐵鎚的人」形象雷同？

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李四川指出，他和台北市長蔣萬安對於所有的市政，會提出比較務實的解決方案，他懷疑的是，用AI的部分，是不是又要來抹黑對手？

另外，李四川昨天（18日）至鶯歌參加地方產業座談會，提出觀光政見，但外界質疑，蓋飯店不一定能振興觀光產業發展，可能會壓縮民宿業者生存。

李四川回應，他昨天沒有講說「區區要有飯店」，因為國旅飯店的住宿費用太高，昨天在座談會的時候，當地理事長提出希望能夠把旅客留在觀光地區消費，所以他是說，可以在公有的土地，利用設定地上權的方式，提出比較合理、市民都可以接受的費用來蓋飯店。

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