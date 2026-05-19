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    首頁 > 政治

    藍白彈劾賴清德失敗！中華民國憲政史上彈劾罷免成功「只有他」

    2026/05/19 11:47 記者林欣漢／台北報導
    藍白提案彈劾賴清德，立法院投票未通過。（記者羅沛德攝）

    藍白提案彈劾賴清德，立法院投票未通過。（記者羅沛德攝）

    藍白陣營提出的總統彈劾案在總統賴清德就職2週年將屆之際投票，最終以失敗收場。回顧我國憲政史，最早被提出彈劾的是民國41年時任副總統李宗仁，於代行總統職權期間，棄職出國，復於代總統名義解除後在外國散發命令，遭監察院彈劾、國民大會依法罷免，是我國憲政史上唯一遭成功彈劾與罷免的國家元首級官員。

    根據監察院文史資料，李宗仁以副總統身分代理總統職務，不過李宗仁長期滯留美國未歸，監察院於民國41年通過對李宗仁的彈劾案，民國43年國民大會通過罷免李宗仁的副總統職位。

    前總統陳水扁任內，國親陣營於民國95年6月、9月、11月共3度提出罷免案，是民國89年4月25日國民大會通過修憲，將有關總統、副總統的罷免案改由立法院行使以來，憲政史上首次立法委員對總統提出罷免案的案例，不過，3次罷免案表決結果，皆未獲全體立法委員三分之二之同意而未能成立。

    前總統馬英九任內，也曾面臨在野黨發動罷免，在馬的第一任期將屆滿之際，2012年5月，民進黨及台聯立法院黨團共43位立委聯名，對總統馬英九提出罷免案，但在立法院程序委員會遭到國民黨立院黨團封殺，無法排入院會進行罷免投票。

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