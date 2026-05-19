批賴清德四大支柱變「四大皆空」 民眾黨團投下彈劾案同意票

立法院民眾黨黨團今（19）日召開「四大支柱？四大皆空」記者會，批評總統賴清德就職兩年來政策成果。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德2023年投身總統大選前，曾拋出「和平四大支柱行動方案」，強調台灣將加強國防、經濟、深化民主友邦合作並加強兩岸對話；隨著賴明日將迎就職兩週年，民眾黨團亦召開記者會批評，政府不只海鯤艦交艦跳票、軍購更淪美中會談政治籌碼；甚至CPTPP、台美ART談判也不甚理想，強調今日總統彈劾案將集體投下「同意票」。

立法院今（19）日上午進行總統彈劾案投票，由於隔日恰逢賴清德就職兩週年，民眾黨立法院黨團今早舉行「四大支柱？四大皆空」記者會，批評賴執政兩年來各項重大政策承諾跳票，直言其與行政院長卓榮泰在政府是「空話治國」。

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民眾黨團副總召、立委王安祥表示，不僅海軍指標性的國造潛艦「海鯤號」交艦期程全面跳票，攸關基層權益的軍人加薪至今也遲未入法；對外經貿方面，不只我國加入CPTPP進程「0進度」，近期的ART台美對等貿易協定談判同樣陷入膠著，凸顯出政府施政的重重泥淖。

新上任的不分區立委許忠信更以「12恥」説明賴政府政績，包含社宅政策、私校退場、核電重啟、廢考監及司改政策等面向。

黨團總召、立委陳清龍則直言，賴政府稱要與全球民主國家建立友好關係的「第三支柱」，但行政院長卓榮泰今年3月赴日卻高調曝光行程，公然違反台日長期政治默契；另一方面，賴2023年曾表態願與中交流對話，至今卻仍停在口頭宣示；他更痛批，賴執政至今仍無法成功過境美國，甚至攸關台灣國安的對美軍購，也淪為「川習會」會談的博弈籌碼，賴與台灣一夜被矮化為「那個人」與「那裡」，國家尊嚴及國格可謂掃地殆盡。

對於行政院記者會闡述兩年施政成果，民眾黨團主任陳智菡更酸執政成績是「魔術數字」，與人民實感有明顯落差；陳清龍則強調，面對賴政府一連串的施政不力，黨團將集體投下「同意彈劾」，為人民確實把關、監督政府。

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