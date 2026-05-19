侯友宜再喊蘆社大橋一定蓋 4/20已辦完可行性評估期中報告審查會議

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前喊出要蓋「蘆社大橋」，連接新北市蘆洲區與台北市社子島，引發討論。新北市長侯友宜今（19）日接受市政總質詢，市議員李余典強調，新北市不能被定位成台北的衛星城市，要有自己的主體性，試問台北搞不定社子島端，大橋何時才能興建？侯友宜再次強調，「蘆社大橋未來是一定會蓋的」；工務局長馮兆麟說，4月20日已辦理完可行性評估期中報告審查會議，將修正報告。

李余典表示，李四川說要把新北科技人才透過蘆社大橋送到科技大廠「輝達」的門口，乍聽有話題性，但社子島開發，從歷任台北市長郝龍斌、柯文哲到現任市長蔣萬安任內不斷卡關，台北市府5月才通過細部計劃，預計6月送內政部審議，該案至今仍面臨區段徵收、居民抗爭、環評訴訟等問題，即便蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案有預留蘆社大橋落橋點，但台北社子島開發遙遙無期，大橋何時才能落地？

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侯友宜指出，4月20日已辦理可行性評估期中報告審查會議，將依照會議決議修正報告，蘆社大橋也預留輕軌廊道，蘆北計畫也預留30米東西向道路，可銜接五華路、集賢路、三信路口，供五泰輕軌使用，預留40米道路設置蘆社大橋；可行性評估作業去年8月決標後啟動，預估用2年1個月把報告做完。

馮兆麟說，4月20日可行性評估期中報告已經審查完畢，有許多相關意見，市府將據此修正，再做提報。

李余典追問，蘆社大橋可行性評估通過後，是否與蘆南蘆北案可一起推動？此案攸關民眾最關心的蘆洲萬坪醫院建設、舊社區容積率提升等。

侯友宜說，這一定是要同時進行，蘆社大橋可行性評估報告若今年底可以完成是最好的，蘆南蘆北案年底會有較明確的方向，他了解蘆南蘆北案攸關許多民生議題，因此一直努力推動，他可以理解中央對此案有點意見，會再好好整治一下，此案不會影響蘆社大橋可行性評估。

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