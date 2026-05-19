魏平政空降彰化選戰 謝衣鳯怒批國民黨中央「人要自重而後人重之」

國民黨立委謝衣鳯回應，之前黨中央及縣黨部都喜歡問她家人，從來不來徵詢她，目前木已成舟，他們依舊習慣去尋求拜訪我家人，且也獲得她家人支持了，那他們這方式就有始有終吧！「人要自重而後人重之」。（資料照）

國民黨13日徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，不料此舉引發地方基層強烈反撲，前田尾鄉代會副主席黃坤煌更在臉書發起「反胃大聯盟」，號召選民拒投縣長票，讓黨內憂心引發衝擊選情的「蝴蝶效應」；而國民黨立委謝衣鳯被問及是否支持魏平政時更自爆黨中央從未徵詢她，僅拜訪其家人，甚至重話拋出「人要自重而後人重之。」

民進黨早在去年底就確定由綠委陳素月競選縣長，而藍委謝衣鳯在縣長提名人選中，原本是基層呼聲最高，她也自認最有勝選機會，但卻出現謝衣鳯、議長謝典霖姊弟之爭，最後謝家決定棄縣長、保議長，黨中央上週三確定徵召魏平政，謝衣鳯在爭取提名失利後砲火全開怒批黨中央破壞黨內民主制度的提名，民眾黨前立委蔡壁如則在國民黨宣布徵召前，搶先宣布有意參選縣長後，蔡陸續提出參選政見。

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選局陷入大亂鬥之際，民進黨前彰化市長邱建富也有意參選。邱建富18日臉書發言寫道，「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，只要不放棄就有機會，再努力一定會成功，最後來上兩句，建富跟大家一起加油，打拼為彰化」，此舉發言似乎也是為參選留下伏筆。

謝衣鳯今天被媒體問及「是否會支持魏平政或接受黨部及魏平政拜訪」。對此，謝衣鳯回應，之前黨中央及縣黨部都喜歡問她家人，從來不來徵詢她，目前木已成舟，他們依舊習慣去尋求拜訪我家人，且也獲得她家人支持了，那他們這方式就有始有終吧！「人要自重而後人重之」！

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