台灣現階段沒獨立問題！ 陸委會：只有「被威權統一」問題

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院舉行，陸委會副主委沈有忠今日強調，美國對台政策不因川習會而改變，中華人民共和國是獨裁體制，中華民國是成熟的民主國家，互不隸屬是客觀事實。（記者陳鈺馥攝）

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院舉行，陸委會副主委沈有忠今日強調，美國對台政策不因川習會而改變，中華人民共和國是獨裁體制，中華民國是成熟的民主國家，互不隸屬是客觀事實。對台灣來說，面臨的是「被威權統一」和「維持民主現狀」的選擇題，現階段沒有獨立的問題，只有「被威權統一」的問題。

沈有忠在座談會進行短講指出，從陸委會角度來看，川習會比較大的3個爭議是，美國對台政策有無改變？美國對台軍售在川習會所扮演的意義，以及川普在空軍一號提到的「台獨」議題該如何解讀。

請繼續往下閱讀...

沈有忠表示，美國對台政策的部分，有注意到14日川習會當天晚宴，中方請媒體記者都離開後，討論的議題集中在台灣問題。最接近事實情況是，中方表述中國的立場，美方大多數是聽取，在對台政策上並沒有變化，包括美國總統川普本人、國務卿魯比歐等人，都在會中、會後表達美國對台政策維持不變，所以美國對台政策並不因川習會有所改變。

對台軍售部分，沈有忠分析，川普總統始終強調在軍售議題上，美國並沒有給出任何的承諾，而且認為應該在台海議題上冷靜下來。川習會後，美國眾議院議長強森公開表示，支持台灣的自主和安全。這代表美國支持台灣現階段不被統一，並承諾幫台灣提升國防。

沈有忠說，在國防和軍售議題上，台灣與美國繼續合作是符合美國的利益，對現階段利益來講，就是台灣海峽必須維持和平穩定的現狀。

台獨議題部分，沈有忠表示，「台獨」這兩個字是一個政治語言，裡面意涵非常複雜，中共所說的「台獨」，台灣社會認為的「台獨」，川普所說的「台獨」，以及習近平所說的「台獨」，雖然是相同的兩個字，但背後意涵都不一樣。

沈進一步說，兩岸最主要是制度的差異，是民主與威權的差異。對台灣來說，面臨的是被威權統一和維持民主現狀的選擇題。中華人民共和國是獨裁體制，中華民國是成熟的民主國家，互不隸屬是客觀事實，現階段沒有獨立的問題，只有被威權統一的問題。

沈有忠強調，政府立場是「我們不接受被威權獨裁統一，會堅定捍衛民主自由現狀」，在兩岸議題上就是捍衛中華民國的生存與發展，並維持台海和平穩定的現狀，拒絕中共的一中敘事和中共所提一國兩制，因為這些都是要消滅中華民國。

沈有忠批評，在地緣政治上，中國持續擴張軍備，在台海、南海等地進行軍事施壓，更是民主國家的威脅和潛在的衝突來源，中國也是印太地區的麻煩製造者。台灣和第一島鏈的民主國家及全球民主國家，將深化國際合作，共同維護台灣海峽的和平穩定，目前想要改變現狀的是中華人民共和國，甚至不放棄使用武力要來改變現狀。

他指出，今天是5月19日，適逢520前夕，30年前我們歷經中共對台飛彈危機，台灣人民依舊一票一票選出自己的總統，堅持走向民主。過去10年來，台灣已經擺脫一中框架、走向世界，政府未來會繼續以「4個堅持」為原則，與美國、日本等國家深化合作，也要呼籲國人支持強化國防，為了台灣海峽和平穩定的現狀，為了中華民國的生存發展，為了自由民主的生活方式努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法