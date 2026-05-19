沈伯洋「市民之槌」分析蔣市府民怨 殷瑋諷：應早點提「國民之槌」

台北市研考會主委殷瑋表示，用大數據做為市政推動的參考，是本來就在做的事。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有一套「市民之槌」AI工作流程，分析了台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，揪出蔣市府任內最惹民怨的市政窠臼，另也爬梳不分藍綠白議員歷年質詢關切的議題，作為他政見藍圖的重要參考；台北市政府研考會主委殷瑋今（19）早回應反諷說，沈團隊用市府公開的資料，「難道是滲透跟破口嗎？」並說用大數據來做為市政的參考，是本來就在做的事，沈伯洋若早一點想到用AI的手段，早就可以提出「國民之槌」來監督賴清德政府。

殷瑋說，沈伯洋之前說「拿出去交流的資料就是滲透、是破口」，現在沈伯洋團隊使用市府的公開資料爬梳，「難道沈伯洋委員自己是滲透跟破口嗎？」此外，市府的1999系統，本來就是每次、每天、每週，長期用大數據來評估陳情的內容跟分類，據以做出市政的做法。這些本來就是市府已經在做的事，又跟「無限論壇」一樣，被拿去包裝變成像是一個新的提案，奉勸沈伯洋委員「不要再重新發明輪子，也不要關起門來重新造一輛車子。」

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殷瑋說，市府做事不是只看1999的陳情來做長期趨勢判斷，還包括每一週微觀滾動進來的訊息，見樹也要見林；使用1999的人不少，但也只能觸及10到15%的市民，還需要用其他手段探知民意，如透過民調、透過對市政的熟悉跟關心，然後勤走基層，整體的提出市政解方。

他以「無菸城市」為例說，透過1999系統得知民眾對行走菸、菸害的抱怨，市府據此進一步做民調，再做國外的參訪跟考察，之後交由市府做總體的討論、規劃，領先全國上路；這就是運用資料的治理、民意的探知，打造出9成以上滿意度的政策。

殷瑋最後還說，用AI可做非常多事，沈伯洋是民進黨提名的立法委員，能轄管的範圍是全國，若他上任到現在兩年的時間內，早一點想到用AI的手段，早就可以提出「國民之槌」來好好地監督賴清德政府，但到目前為止，並沒有看過這件事情發生。

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