獨家》莊競程還原徵召始末 賴清德只給2天時間選新竹市長

民進黨新竹市長參選人莊競程首次受訪，還原接受徵召始末，稱是總統賴清德欽點，只給他2天時間考慮是否選新竹市長。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人莊競程接受徵召滿1個多月，除已拜訪市轄122個里長及地方頭人和廟宇外，首度接受本報專訪，並還原被總統賴清德欽點及徵召過程，他說，3月25日當天接到黨主席賴清德的電話，賴清德希望以他的生醫專業背景，及在新竹市陽明交大教書6年和擔任區域立委及行政院中部辦公室執行長的行政資歷，承擔新竹市長的選戰，但只給他2天時間決定。

莊競程說，當總統賴清德電話打來時，他正在台中協助黨內競選相關事宜，這通「重量很重」的電話，讓他陷入思考，但沒多久，在獲太太全力支持及上帝的呼召下，不到2天他就決定接受挑戰，承擔這份責任與使命。

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尤其當總統賴清德提到，此次民進黨在北部縣市長的提名原則就是年輕、專業，有擔當，而他具備台大生醫工程博士的專業，有理工及科技人背景，符合新竹市竹科產業條件，加上有在竹市交大教書等淵源與資歷，過去他與總統賴清德在立法院對於預防醫學及長照和老人醫學都常交流，因此他很快就決定接受挑戰，期待透過過往在立法院及行政院的資歷，讓新竹市再次起飛躍起。

莊競程說，這1個多月，在立院前輩柯建銘與新竹隊友的團結協助下，他已大致了解竹市基層與需求，並陸續提出多項有感政見，接下來他會繼續推出多項政見，要讓竹市不僅是科技城，更是幸福有感城市。

民進黨新竹市長參選人莊競程首次受訪，還原接受徵召始末，稱是總統賴清德欽點，只給他2天時間考慮是否選新竹市長。（記者洪美秀攝）

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