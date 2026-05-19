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    首頁 > 政治

    打造AI「市民之槌」掌握民眾需求 沈伯洋曝台北市民2大痛點

    2026/05/19 11:01 記者林哲遠／台北報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋投入選戰後，陸、空戰雙軌進行，有媒體揭露，沈伯洋以AI助攻選戰，在團隊內部打造「市民之槌」AI工作流程，分析了1999市民陳情、爬梳北市議員歷年質詢關切議題，作為擘畫「全民市長」政見參考。對此，沈今在立院受訪時透露，團隊目前掌握交通、環境衛生是台北市民的痛點，且尚未獲得解決。

    沈伯洋指出，1999回報的資料有它的重要性，團隊整理之後發現交通、環境衛生算是大家的痛點，但到現在都還沒有獲得解決。此外，團隊近期也持續拜訪各地議員，因為議員掌握的地方資訊與民眾電話反映的資料不同，雙邊互相整合後，才能真正知道市民最在意的問題。

    針對市民之錘系統，沈伯洋說明，首先，它最主要先做統計，再加上各地議員的意見加入後，並作出區域差異、分析。台北每一個區域的痛點可能不一定一樣，有些可能著重環境相關、噪音或河川整治等。

    沈伯洋補充，未來在面對地方時，就可以清楚地向當地的市民說目前有掌握的問題，再進一步詢問市民還有什麼是需要解決的事情，讓溝通效率提高。

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