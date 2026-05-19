台獨黨綱再掀論戰 黃暐瀚：民進黨早不台獨、國民黨早已不反共

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

台北市長蔣萬安日前質問民進黨是否刪除台獨黨綱，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應民進黨台獨黨綱已被「台灣前途決議文」覆蓋過去。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨早就「不台獨」，國民黨早已「不反共」，憲法也從未叫中華民國得跟中華人民共和國「合為同一國」。

黃暐瀚在臉書PO文表示，國民黨不反共？民進黨不台獨？民進黨1991年提出「台獨黨綱」，1999年提出「台灣前途決議文」，民進黨的「台獨」與許多「非綠營支持者」所想像的，並不一樣，而且，很不一樣，台獨黨綱是指「建立台灣共和國」，台灣前途決議文則是「台灣是一個主權獨立的國家，名字目前叫做中華民國，任何有關獨立現狀的更動，都必須經過全體住民公投自決」，也就是說，民進黨（為了爭取更多選民認同，尋求執政）早在1999年就已將「台灣前途」交由全體住民「決定」，這是整整27年的事，但大多數藍營選民既不知道，也不關心，直到2026年的現在，依舊主觀認為，民進黨就是企圖「消滅中華民國」的政黨。

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黃暐瀚指出，事實卻是，民進黨在未放棄「建立台灣共和國」的前提下，早已經接受了「中華民國」，並在「不堅持稱謂」的狀況下，積極參與國際組織，

黃暐瀚表示，另外，國民黨的黨章第二條清楚寫著「實施民主憲政、反對共產主義」、「以台灣為主，對人民有利」。但現實上藍營卻是依循著「九二共識」主張，盡一切可能地與對岸積極互動，擱置爭議，不但不見「反共」，反而是台灣目前「最親共」的主要政黨。

黃暐瀚續指，最後看憲法，憲法本文第一條：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，要跟對岸和平互動，我舉雙手贊成，但一天到晚拿憲法說事，誤解憲法竟要求中華民國與中華人民共和必須成為「同一國」？光看憲法第一條「三民主義」、「民主共和國」這兩點，就足以斷絕眼前兩岸「統一」的任何可能。

黃暐瀚直言，真想一統？先請對岸「實行三民主義、放棄共產主義」並「實施民主制度」再說，結論就是民進黨早就「不台獨」，國民黨早已「不反共」，憲法也從未叫中華民國得跟中華人民共和國「合為同一國」。

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