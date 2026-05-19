川普喊不打9500英里外戰爭 葉耀元3問張榮恭砲轟藍營把台送中

國民黨副主席張榮恭。（資料照）

美國總統川普結束訪中行程後表示，美方不希望看到台灣宣布獨立，並稱「我們不需要一場9500英里外的戰爭」。隨後國民黨副主席張榮恭稱，川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元怒轟目前在台灣還在操弄統獨議題的，根本就不是民進黨，而是國民黨，並對張榮恭提出「三問」犀利反擊。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文轉發媒體報導，報導內容提及「」。

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葉耀元接續提出「三問國民黨副主席張榮恭」如下：

第一、請問中華民國台灣是不是一個獨立的國家？

第二、請問中華民國台灣如果不「倚美」的話，難道是要「倚中」，把台灣送給全世界唯一一個對台灣我國有侵略意圖的國家嗎？

第三、這年頭民進黨都在喊中華民國台灣，而在民進黨第3任總統執政的現在，請問中華民國的憲法、國體、國歌、國旗、甚或是全台灣無數的中正路、中山路，有被改變嗎？目前在台灣還在操弄統獨議題的，根本就不是民進黨，而是國民黨啊！

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