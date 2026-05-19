馬文君揮刀大砍無人機預算 汪潔民痛批藍白冷血

日本防衛大臣小泉進次郎（右二）日前與新創公司AirKamuy團隊會晤，共同展示造價僅約7萬台幣的紙板無人機。（圖擷取自小泉進次郎X）

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部分，國民黨立委馬文君提案刪除、凍結多項無人機及潛艦相關預算，被指傷害國家產業發展。對此，資深媒體人汪潔民酸說，「精彩，當馬文君大砍台灣無人機預算，藍白冷血不顧台灣的全面刪除特殊預算和無人機有關的計畫」。

汪潔民今日發文指出，真羨慕日本，可以剷除那些親中舔習的國會議員

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這個無人機很厲害，是用瓦勒紙做的，在烏克蘭幾乎全數躲過防空系統，幹掉俄羅斯停在機場的戰鬥機。2000美金幹掉2億美金！

汪潔民嘆說，「算了，講這些內容對那些外省阿伯，藍營蠢票，也聽不懂！他們腦海只有台獨台獨台獨！」

據了解，日本防衛大臣小泉進次郎日前證實，海上自衛隊已導入由本土新創公司AirKamuy研發的「紙板無人機」，作為空中靶機與未來戰術部署選項。

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