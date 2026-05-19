酸蔣萬安「好意鼠」 吳靜怡：鼠患失控還忙著全台輔選

台北市長蔣萬安。（資料照）

雙北鼠患嚴重，基隆市昨天（18日）疑似新增1例漢他病毒個案，全國累計病例數可能達到3例，但相關單位均表示，還在調查釐清。對此，媒體人吳靜怡表示，漢他病毒擴大至北北基，蔣萬安處理鼠患怠慢失職推給中央，還「好意鼠」到處輔選？嬉皮笑臉！

吳靜怡在臉書PO文表示，昨晚驚傳出基隆清潔員「被老鼠咬傷」疑染漢他病毒！患者一個多月前曾遭老鼠咬傷，近日因發燒就醫，經檢驗後疑似感染漢他病毒，台北市今年一月，出現二十五年來第一個漢他病毒死亡病例的時候，蔣萬安怎麼說的？「會擬定更具體的防治措施」、「台北市要全面大清消」，嘴上喊口號，結果呢？才過幾個月，現在火竟然還延燒到了隔壁！從台北市的大安區、到新北市的淡水，現在連基隆都傳出疑似病例，這已經不是單一局處的衛生問題，這叫「北北基生命共同體」集體陷入鼠患風暴！

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吳靜怡指出，一月的七十歲老翁死亡個案，後續捕獲鼠隻檢體也驗出漢他病毒陽性，北市府多日後才進行住家周邊捕鼠、噴消、投藥與滅鼠；之後，三月新北市也出現一例，患者雖然出院，但過程驚險；當台北市市民發現見鼠率提高，王鴻薇卻說是「人造鼠」而拒絕民眾陳情更恐嚇要提告，蔣萬安卻是揶揄為「南鼠北送」甚至打成是「認知作戰」，「鼠患」不是政治口水，而是真實存在的公共衛生風險；現在，五月基隆市又傳出清潔工疑似感染的個案！從台北到新北，再到基隆，北部鼠患與公共衛生問題，已經不是單一事件，而是連續出現警訊。

吳靜怡直言，新北市、基隆市也陸續出問題，難道蔣萬安還要繼續把責任推給中央？昨天跑到雲林輔選，今天原訂要去宜蘭造勢大會，蔣萬安，你真的好意鼠唷！漢他病毒不是政治口水，老鼠也不會分藍綠、南北！真正負責任的台北市政府，應該拿出熱區監測、跨局處清消、下水道與防火巷巡檢、鼠隻檢體追蹤，而不是等到民眾發燒、住院、死亡後才喊喊口號，不是只用了四天噴噴藥而已，而是真正的全面大清消。

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