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    首頁 > 政治

    川習會後疑美論四起！黃暐瀚嗆「台灣不會畏懼」：我們是被嚇大的

    2026/05/19 11:17 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）日前在北京會面。（路透資料照）

    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）日前在北京會面。（路透資料照）

    民進黨政策會執行長吳思瑤18日表示，在川習會之後，確實觀察到藍營或搭配著紅媒，不斷積極操作疑美論、疑川論，這背後都是配合著中國的敘事。資深媒體人黃暐瀚指出，台灣一路走來都是「被嚇大的」，台灣民眾並不會畏懼，且一直都很清楚，「萬事靠自己，天助自助、人恆助之」。

    黃暐瀚18日在臉書發布貼文表示，「台灣是被嚇大的」。他列舉稱，1971年中華民國退出聯合國；1996年台灣第一次總統直選，結果中共對台打飛彈，「當時的台灣人，怕不怕？」

    他補充，更別說2015年看到「朱日和基地演練斬首台灣總統」；2016年周子瑜只是拿國旗就被舉報台獨、被迫道歉；2022年美國眾院議長裴洛西訪台，中共又抓狂對台灣「打飛彈」。

    黃暐瀚直言，面對中共，「台灣哪天不嚴峻？何時壓力不大？」

    他指出，也正是因為一路走來，都被嚇了這麼多年，現在川習會態度不明，二批軍購可能被取消，「你說像我這樣年紀跟堅持的人，就會瑟瑟發抖、呼天搶地？」

    黃暐瀚強調，「別鬧了，台灣是被嚇大的！我們一直都知道，萬事靠自己，天助自助、人恆助之。」

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