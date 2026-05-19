蔣萬安赴雲林被質疑輔選試水溫 沈伯洋︰深耕自己城市、傾聽民意

蘇巧慧「復刻」廿年前與沈伯洋合照的經典表情。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安昨赴雲林考察營養午餐食材，趁機與同黨籍雲林縣長張麗善、下屆市長參選人張嘉郡合影，被外界質疑以市政名義在為輔選試水溫。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今回應，那是蔣市長個人選擇，他會在自己的城市傾聽民意，努力深耕。

沈伯洋今（19）清晨4點合體新北市長參選人蘇巧慧，一起拜訪萬華的魚果市場。蘇巧慧、沈伯洋也應在場媒體與網友敲碗下，「復刻」重溫最近引發熱議、兩人廿年前的經典合照動作，蘇笑稱，當年沈伯洋頭上的髮夾「還是我的！」因為他的頭髮太長，吃飯時會遮到臉，「我不但提供他良好的伙食，那天應該是咖哩飯吧？」還提供髮夾。

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蘇巧慧回憶，兩人的交情與信任就是從當時建立起來，各自在課業上努力，選修不同的科目，但是買菜、吃飯、出遊都會一起，既合作又競爭，各自表現精彩。\

沈伯洋深耕基層，一早就跟蘇巧慧先從堤外華中橋下的魚類批發中繼市場開始掃街，並且高喊「2026，雙北雙贏！」再到武聖殿、魚市理貨零批場、第一果菜市場與興德宮參拜。

兩人廿年前曾是同窗。（圖取自蘇巧慧臉書）

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧在北市合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場，並向攤商們一一握手致意。（記者王藝菘攝）

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