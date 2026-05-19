520大禮包！育兒照顧延長至18歲 行政院今說明

行政院長卓榮泰今（19）日上午舉行「520記者會」。（資料照）

行政院長卓榮泰今（19）日上午主持「520記者會」，政院人士表示，記者會除說明「AI行動內閣」在這兩年間的施政進度與成績，對於外界關心的少子女化對策內容，行政院也將提出初步的規劃說明。他表示，政府將研擬育嬰假升級為育兒假、育嬰留職停薪也同步升級為育兒留職停薪、以及產假、陪產假加碼等，並獎勵企業建立友善育兒彈性工時環境，讓育兒世代在職場能有更多支持。此外，政府也將協助青少年累積第一桶金。

政院人士指出，政府將以全面人口對策思考，針對育兒世代的支持部分，將從生育、養育與教育，也就是0至18歲的三個階段提出相應的規劃，其中包括育兒家庭最在意的「給時間」、「給彈性」等「友善職場」政策，政府縝密規劃。

請繼續往下閱讀...

行政院研擬育嬰假升級為育兒假、育嬰留停也同步升級為育兒留停，政院人士說明，育兒假是指育嬰留停原本可以彈性以日申請30天，現在預計要增加天數，另外育嬰留停原本0至3歲，雙親可以各請6個月，現在研擬延長兒童適用年齡，也研擬延加碼請領時間。

現行對0到6歲兒童的補助，也將擴大到7至18歲，並結合「兒少TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」協助兒少儲蓄，由政府協助青少年累積第一桶金；也擴大現有針對弱勢兒少的「兒少教育及發展帳戶」適用範圍。此外彈性育嬰假適用年齡放寬、育嬰留停津貼延長等，育兒減工時計畫配套也將推出職代津貼等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法