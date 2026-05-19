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    首頁 > 政治

    當年無法無天！五星共產廟超扯 彰化縣府只能引違章法規拆

    2026/05/19 07:23 記者顏宏駿／彰化報導
    沒有國安法及反滲透法，縣府不能抓魏明仁，只能用違反違章法拆掉五星共產廟。（縣府提供）

    沒有國安法及反滲透法，縣府不能抓魏明仁，只能用違反違章法拆掉五星共產廟。（縣府提供）

    建商魏明仁當年巧取豪奪彰化縣二水鄉百年古剎「碧雲禪寺」，天天播中共國歌、升五星旗，但檢方、警方都拿他沒辦法，因為當時沒有「國安五法」與「反滲透法」；後來因美國《紐約時報》來台報導共產黨對台滲透，引發國人關注，縣府「硬起來」，把碧雲禪寺擴建部分視為「大型違章建築」強勢拆除，最後才能夷平「五星共產廟」。

    當年魏明仁奪取廟產後，將碧雲禪寺改造成「中華人民共和國台灣省社會主義民族思想愛國教育基地」，國安單位調查，魏明仁以這裡作為「共黨統治台灣」的樣板，進而獲得「紅錢」。

    此地成為中國人來台參訪熱點，而部分退將及軍人也會來這裡參加升五星旗儀式，與魏明仁和毛澤東肖像拍照，藉此向中國表忠，以獲得中國方面的人脈。魏明仁還在寺廟周邊裝設擴音喇叭，每天大聲播放中國國歌《義勇軍進行曲》，讓鄰居不得安寧，縣府只能用「噪音管制法」開罰，但地方忌憚魏明仁背後的「紅色勢力」只能敢怒不敢言。

    因為「國安五法」與「反滲透法」尚未通過，檢方無法對魏明仁究責，直到《紐約時報》來台報導共產黨對台的滲透，縣府才「硬起來」，魏明仁欺負出家人，引中共勢力進駐，被攤在陽光下，引發國人憤慨，縣府認定碧雲禪寺擴建部分為「大型違章建築」，在10天內拆除。魏明仁一度負隅頑抗，但拆除人員指著掛在牆上「毛澤東」、「習近平」肖像，問魏明仁「他們被搗毀時，要叫記者來拍嗎」？魏明仁才知無力回天。

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