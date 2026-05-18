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    首頁 > 政治

    NBA前球星坎特：台灣是全球科技競賽核心 美國需要台灣

    2026/05/18 23:58 中央社
    NBA前球星坎特（Enes Kanter Freedom）受訪時表示，台灣是全球科技競賽的核心，與美國的AI發展緊密相連，美國需要台灣，且台灣需要美國。（美聯社檔案照）

    NBA前球星坎特（Enes Kanter Freedom）受訪時表示，台灣是全球科技競賽的核心，與美國的AI發展緊密相連，美國需要台灣，且台灣需要美國。（美聯社檔案照）

    NBA前球星坎特（Enes Kanter Freedom）受訪時表示，台灣是全球科技競賽的核心，與美國的AI發展緊密相連，美國需要台灣，且台灣需要美國。

    坎特透過Zoom接受「福斯數位新聞」（Fox News Digital）專訪時指出：「台灣是全球科技競賽的核心。若你想了解人工智慧（AI）主導地位、經濟實力與國家安全的未來，你必須了解台灣。」

    坎特曾為美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克效力，且是人權運動人士，以直言不諱批評中國共產黨著稱。他表示：「（美國總統）川普始終了解，共產中國是美國最大的長期地緣政治挑戰。」

    他提及：「我認為川普總統始終強調以實力確保和平。我相信維持台灣海峽穩定仰賴美國強大的領導力、清晰的戰略方向，以及足以讓威權政權不敢誤判的可信嚇阻。」

    坎特指出：「台灣與美國的經濟、軍事戰備以及AI發展緊密相連。因此這不僅關乎亞洲，也攸關誰將掌控定義下個世紀的科技。基於這個原因，我認為美國需要台灣，且台灣需要美國。」

    籃球在台灣非常盛行，坎特將於10月訪台，協助舉辦培育下一代運動員的籃球訓練營。

    坎特說：「我認為此行最大的目標，就是記錄一切並向世界分享。我希望人們看見台灣真正代表的意義...一個自由國家、充滿活力的民主社會，拒絕向恫嚇低頭。」

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