奧地利僑界力挺台灣參與世界衛生組織

駐奧地利代表處輔導奧地利台灣協會舉辦「力挺台灣加入世衛組織餐會」於5月17日中午在維也納舉行，旅奧僑胞及各界友人踴躍出席，以實際行動支持台灣參與WHA。（奧地利代表處提供）

為聲援台灣參與世界衛生組織（WHO）的合理訴求，呼應國際社會持續升高的挺台聲浪，駐奧地利代表處輔導奧地利台灣協會舉辦「力挺台灣加入世衛組織餐會」於5月17日中午在維也納舉行，旅奧僑胞及各界友人踴躍出席，以實際行動支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。

駐奧地利代表劉玄詠大使應邀致詞時表示，健康是普世人權，全球公共衛生體系不應遺漏任何人。台灣擁有完善醫療制度、卓越公衛能力及豐富防疫經驗，無論在疫情期間的國際援助，或近年推動智慧醫療、數位健康與醫療韌性等領域，皆持續對國際社會作出具體貢獻。台灣2300萬人民被排除於WHO體系之外，不僅對台灣不公平，也是全球衛生合作的損失。

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劉大使指出，台灣雖再度未獲邀請參加正在日內瓦召開的第79屆世界衛生大會（WHA），但台灣不會缺席，將持續以醫療專業能力與實際行動向世界展現「WHO Cares? Taiwan Cares!」的精神。

劉大使並分享，今年台灣在WHA期間，除由衛福部組團赴日內瓦舉辦多場專業論壇，分享台灣在C肝防治、癌症篩檢、精準醫療及醫療供應鏈韌性等成果外，也首度舉辦「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，集結醫療院所、產業及科技界力量，向世界展示台灣如何結合半導體、AI與醫療科技，提供全球健康解決方案，具體實踐「Taiwan can help」精神。

劉大使特別感謝奧地利僑界長期支持政府推動參與WHO相關機制，透過舉辦聲援活動及向主流社會發聲，持續提升國際社會對台灣議題的關注與支持。

劉大使也藉此機會向旅奧僑界介紹代表處即將舉辦的「歐洲文化年」系列活動，歡迎僑胞及奧地利友人踴躍參與，共同深化台奧文化交流與民間友誼。

駐奧地利代表劉玄詠大使應邀致詞時表示，健康是普世人權，全球公共衛生體系不應遺漏任何人（奧地利代表處提供）

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