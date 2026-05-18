蘇巧慧：加速推動永和行政園區 擴大公辦都更

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與議員參選人羅文崇舉辦「與巧慧有約」永和場座談會。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧與新北市議員參選人羅文崇18日於永和舉辦座談會，蘇巧慧表示，永和不但是最棒的文教區，有最厲害的美術與人文，也是年輕人到雙北工作的最佳基地，未來若她擔任新北市長，會加速推動永和行政園區，且擴大公辦都更，讓永和成為生活最便利、產業最繁榮的家園。

蘇巧慧表示，她在新北服務10年，不但是最早提出完整政見的候選人，也很負責任的依序提出6大福利政見、4大青年支持政見和3大家庭照顧政見以及觀光政見，未來她也會繼續秉持同樣態度，讓市民相信她是一個具有統合力、感染力、執行力的首長。

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蘇巧慧表示，永和不但是最棒的文教區，有最厲害的美術與人文，充滿濃厚的歷史氛圍，也是年輕人到雙北工作的最佳基地，交通生活機能非常方便，未來若她擔任市長，她不但會加速推動永和行政園區，且擴大公辦都更，由市府主動投入公辦私地都市更新，處理永和過去難以推動、卻需要改變的老舊街區，讓都市更新不再遙不可及，她也會一併考量交通、街廓狀況，由政府帶頭將社區整體重新規劃，在保留地方傳統文化與老故事的前提下，加入新設施、新建設，讓通勤更安全，讓住家和商店共同繁榮。

另外，因應永和區人口密度非常高，蘇巧慧也說，針對永和人非常關心的停車問題，她也將持續於公園、校園地下室興建停車場，滿足市民停車需求。

蘇巧慧也於現場大力推薦羅文崇，溫和又重情義，非常同理市民的需求，不只基層服務到位，更把滿滿的人文關懷帶進永和，這幾年一樣在地方推動地方建設，爭取拓寬福和橋機車道、拆除老舊地下道、針對治安死角增設監視器、調降公有停車場費用，都讓人感到非常溫暖，「希望永和人一定要把羅文崇攬牢牢，讓他順利當選議員」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前中）與議員參選人羅文崇舉辦「與巧慧有約」永和場座談會。（記者翁聿煌攝）

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