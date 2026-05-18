金門迎城隍！前鎮長石兆瑉獻Q版公仔 疑宣示再戰年底選舉

「金門迎城隍」慶典將屆，金城鎮前鎮長石兆瑉（左）與浯島城隍廟管委會主委楊耀芸（右）共推可愛的Q版城隍公仔。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」慶典將屆，金城鎮前鎮長石兆瑉今日（18）前往浯島城隍廟敬獻Q版城隍公仔，即日起至5月28日止，民眾只要寫下祈福卡，就可憑卡到城隍廟領取這只「會用手機」的Q版城隍公仔，每天限量88尊。

外界關切石兆瑉是否藉此宣示投入年底金城鎮長選舉？鎮民口中的「石頭鎮長」未否認，他說，他和Q版城隍公仔很有緣，15年前，就是以Q版城隍公仔為吉祥物，開啟鎮長職務的旅程。

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他說，8年鎮長任內受到城隍爺感召，秉持「揚善棄惡」精神服務百姓；隨著時程演進，這次的Q版城隍公仔也開始「拿手機」，希望金城鎮的發展與時俱進，未來進入到「金城3.0版」，進一步讓金門成為1個智慧城市，以「人文大鎮、幸福小城」作為努力的目標。

浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸說，石兆瑉擔任金城鎮長期間，推動傳統民俗文化不遺餘力，曾締造「百節人力肩扛蜈蚣座」金氏世界紀錄，讓金門迎城隍文化躍上國際舞台；「金門浯島迎城隍」2013年入選內政部「宗教百景」，並指定為離島地區首個國家重要民俗，讓金城鎮成為金門民俗文化的重要核心。

石兆瑉任內曾帶領金城鎮獲得「台灣10大觀光小城」；他說，「Q版城隍公仔」是一款結合傳統信仰與現代元素的創意小物，讓身著傳統官帽與服飾的城隍爺公仔，拿著智慧型手機，象徵金城鎮不僅保有傳統文化，也能在未來邁向「智慧城鎮、金城3.0」，呈現「傳統文化與智慧科技並行」的創新概念。

石兆瑉說，如有機會再為金城服務，將持續積極投入迎城隍文化深化、宗教觀光發展、文化路徑遊程建構、傳統民俗活動的年輕化與國際化，讓金城不只是歷史古城，更成為兼具文化深度與城市魅力的文化城鎮。

這只手持智慧手機的Q版城隍公仔，每天限量88尊。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」慶典將屆，金城鎮前鎮長石兆瑉（中）前往浯島城隍廟敬獻Q版城隍公仔。（記者吳正庭攝）

即日起至5月28日止，民眾只要寫下祈福卡，就可憑卡到城隍廟領取「會用手機」的Q版城隍公仔，每天限量88尊。（記者吳正庭攝）

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