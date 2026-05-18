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    首頁 > 政治

    無菸城市啟動但無明確標示、選址標準 柳采葳：APP打Smoking「查無服務」

    2026/05/18 22:26 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員柳采葳（右）針對「無菸城市」配套質詢衛生局長黃建華（左）。（擷取自台北市議會直播影片）

    台北市議員柳采葳（右）針對「無菸城市」配套質詢衛生局長黃建華（左）。（擷取自台北市議會直播影片）

    台北市分階段啟動「無菸城市」，全市目前計有183處吸菸區和吸菸室，議員柳采葳今（18）在警政衛生部門質詢指出，吸菸專屬點位快速增加，但是引導機制、選址標準、清潔維護等配套未同步到位，街頭缺乏清晰的指引告示與動線規劃，距離與設置原則也無明確標準，癮君子找不到吸菸區，最後任意在路邊違規吸菸，菸蒂隨地亂丟，加上清潔維護機制不夠完善，吸菸區周邊反倒容易製造髒亂，形成「只管建置、不管清潔」的窘境。

    衛生局長黃建華允諾持續蒐集資料改善精進，也會提供點位資訊、照片，並與資訊局討論優化網站。清潔方面，由於維管單位眾多，應視各局處人力調度、吸菸室或吸菸區使用頻率等而定，1個月內提出報告說明執法與期程等細項。

    柳采葳表示，台北市政府應採取更全面的「整體治理」思維，建立「無菸城市專區」定期公開相關資訊，儘速釐清並訂定吸菸區與周邊公共設施、民居的距離設置標準，設施進駐前加強與在地里辦公處、商圈、住戶溝通，編列充足的基層清潔人力預算，規劃長期環境維護和稽查機制。

    她也提醒，目前指定吸菸區地圖主要是靠「台北通」查找，然實測發現沒有照片查詢不易，且無完整英語介面，輸入「Smoking」都搜不到，便利性與友善度不足，台北市政府應盡快改善，並串接至「Google Maps」與「Apple Maps」等國際通用地圖。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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