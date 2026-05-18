獨家》反制中共跨境鎮壓 邱垂正將嚴懲在地協力者

陸委會主委邱垂正今接受本報專訪。（記者于安婷攝）

內政部長劉世芳及其外甥顏文群遭中共懲獨制裁，陸委會正研議反制措施，因應中共對台跨境鎮壓。陸委會主委邱垂正今日接受本報專訪表示，你只要接受中共委託、指示，要來加害我們國人或協助中共跨境鎮壓、懲獨，將依「反滲透法」、「刑法」、「國家安全法」、「國家情報工作法」進行查處。

邱垂正指出，顏文群案子是跨境鎮壓的實例，凸顯國人合法赴中經商，卻遭中共無理政治打壓。顏文群2023年才前往中國做專業經理人，他曾經在2019年劉世芳參選立委時，合法方式捐贈過政治獻金，絕對沒有中共所稱是資助台獨。

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「中共用非常粗糙手法，先射箭再畫靶！」邱垂正批評，這是非常荒謬一件事，中共赤裸裸在懲治台獨，對守護台灣的政治人物、商人、軍公教人員、一般民眾進行恫嚇，企圖展現對台灣擁有管轄權。

邱垂正談及，從懲獨22條開始，中共可以針對個人立案調查，只要他們認為你的主張不是中共所提的對台統一方案，例如不支持一國兩制，或支持中華民國、維持現狀等，都可能被列為台獨。

邱垂正直指，顏文群這件事，中共先透過香港媒體「大公文匯」等左報放話，把顏的事蹟講出來、捏造一些事證，國台辦再加碼說要查處，接著各地台辦組織，開始針對當事人的公司進行各種調查、施壓，這是典型跨境鎮壓的案件。

邱垂正透露，地方台辦、地方政府威脅顏文群任職的公司，要求他們發一個聲明，政治聲明如果不寫出來的話，就凍結所有上下游產業、廠商，不讓他們做生意，甚至脅迫金融市場把資金凍結。

邱垂正提及，該公司100多名中國員工，都因為這樣領不到薪水，可以看到中共為了懲獨、達成政治目標，無所不用其極，犧牲自己人都在所不惜。

關於政府反制措施內容？邱垂正回應，國人受到跨境鎮壓，我們是跨部會一起合作保障這些被針對的對象。截至目前為止，只要中共發布懲獨作為，特別是針對一般民眾或軍公教，我們都會提供各種的關懷協助措施。

邱垂正透露，先前一名港人赴湯在台開設一間拳擊館，遭到相關人士潑紅漆，要讓武館沒辦法經營下去，甚至到住家潑紅漆，讓人心生害怕。我們都有積極查辦潑紅漆「在地協力者」是誰，有查出涉案的港人，其實是具有台灣身分。

「中共不僅對台灣，它對全世界也都進行跨境鎮壓！」邱垂正說，中共在各國干涉內政，在海外成立許多警察局、公安派出所，或威脅當地的海外民運人士，當地各國都很重視。

邱垂正表示，包括歐盟、美國、日本、澳洲、韓國，還有非常多的民主國家，有來向台灣取經或跟我們進行交流，現在不僅是跨政府合作處理跨境鎮壓，也有進行跨國合作。

邱垂正警告，對於協助中共懲獨的在地協力者，政府會全力查處。你只要接受中共委託、指示，要加害我們國人或協助中共跨境鎮壓，將依照「反滲透法」、「刑法」、「國家安全法」、「國家情報工作法」進行查處，這些刑責不輕。至於反制措施正積極研議，會在適當時機推出。

他指出，最近很多台商離開中國回到台灣，他們表達經濟下滑不是離開中國最主要原因，反而是因為跨境鎮壓。因為中共鼓勵舉報，還有許多國家安全法令，待在那邊人心惶惶，不是一個良好經商環境，所以我方要強調，中國這些作為都是損人不利己的。

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