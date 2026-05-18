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    首頁 > 政治

    中東戰火保險套漲30％？台中凍漲賣10元 供應倍增

    2026/05/18 21:59 中央社
    保險套示意圖。（資料照）

    保險套示意圖。（資料照）

    中東戰爭衝擊保險套全球供應鏈，市場傳出恐漲價30%。台中市衛生局今天表示，為防制性傳染病，今年預計增設67台保險套販賣機，每盒內含2個保險套售價新台幣10元，不漲價。

    台中市議會今天召開定期會，國民黨籍市議員張瀞分關心中東戰爭影響，全國石油價格與原物料成本飆升，導致保險套缺貨，傳出價格恐上漲30%，憂心公共衛生出現缺口。國民黨籍市議員陳政顯建議，市府掌握保險套供銷情形。

    市長盧秀燕答詢表示，保險套涉及疾病預防也攸關生育。鑑於國際情勢，戰爭導致運輸困難及原物料上漲，已造成全球保險套價格上漲，市場需求反常增加30%。她強調，無論是在藥局或一般商店販售，市府都針對保險套的價量變動落實監控與掌握。

    衛生局長曾梓展指出，為推廣性病預防與健康教育，台中市目前有36台保險套販賣機，方便有需求的民眾購買。今年預計再新增67台保險套販賣機，預計年底全市可達103台。

    衛生局補充說明，台中市目前設置36台保險套販賣機，分別在大學校區、公園等相關場所，保險套販賣機販售的保險套衛材盒，內有2個保險套、2包潤滑液，自民國113年起迄今均維持每盒10元，價格無調整，販賣機會隨時補充。

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