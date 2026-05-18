「雙北共治」續燒 蘇巧慧競辦：城際適當競合才能讓城市更有特色

國民黨新北市長參選人李四川提出「雙北共治」，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧駁斥雙北政策應以新北市為主體，新北人口最多、不是「細漢」。（記者黃子暘攝，資料照）

新北市長選舉持續升溫，國民黨市長參選人李四川提出「雙北共治」，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧則駁斥雙北政策應以新北為主體，新北人口最多、不是「細漢」，引發藍綠攻防。針對今（18）日國民黨市議員江怡臻批評蘇巧慧是否連捷運整合都反對，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧早就清楚說明，北北基桃宜在交通、環保、教育、治安等都需要合作，但合作不等於共治。

馬亨亨．夷將說，各城市在需要合作的地方合作，在需要競爭的地方競爭，才能讓每個城市更有特色；蘇巧慧已提出六大福利政見、四大青年政見、三大家庭照顧政見、二項山海觀光政見等，讓過去的「一鄉一特色」，升級為「衛星變繁星」。

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馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧是目前提出最完整政見、最能從新北主體性出發的新北市長參選人，透過蘇巧慧的擘劃，新北市將會走向讓市民驕傲的新時代。

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