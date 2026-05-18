川普見習近平談對台軍售恐違「6項保證」？ 陳明祺：華府對台政策未變

外交部政務次長陳明祺。（記者方賓照攝）

美國總統川普、中國國家主席習近平的「川習會」日前登場，外界關注雙方是否談及對台政策、軍售議題；但川普在接受美媒《福斯新聞》專訪時，卻透露對台軍售與否「取決於中國」，引發討論。對此，外交部政務次長陳明祺今表示，華府的對台政策未變，並強調中方的軍事、灰襲和認知戰持續在為周邊地區製造麻煩，政府會據此持續因應。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天在台北舉行「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，外交部政務次長陳明祺在座談會前接受媒體聯訪。

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川普上週接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時，透露他尚未批准簽署新年度對台軍售案，更透露後續判斷「取決於中國」，並將其作為川習會談判籌碼，引發討論。

對此，外交部政務次長陳明祺今回應，政府有和美方保持良好溝通，也了解潛在討論議題，就算川普不定期「脫稿」演出，但我方資訊掌握相當充分，加上美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）一再陳述台美關係、對台政策沒有任何改變，「我想這是一個很重要核心的一個訊息」。

陳明祺認為，川普將對台軍售稱為「非常好的談判籌碼」，其實符合他本身將所有事情都當成可以交換的根本原則；他進一步指出，中國對我軍事行動、灰色地帶襲擾，乃至認知作戰，都凸顯我國從以往至今都是維持現狀的一方，並未主動改變台海和平穩定，同時重申政府的因應策略將環繞以上脈絡來思考。

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