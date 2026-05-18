波蘭科技部政務次長訪嘉義亞創中心 深化台波無人機產業合作

波蘭科技部國務卿Michał Jaros率團訪問嘉義縣亞創中心，瞭解台灣無人機產業發展。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府與中央政府推動無人機產業發展，設立亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），今天波蘭發展暨科技部（MRiT）政務次長Michał Jaros率團到訪亞創中心，盼深化台波無人機產業與供應鏈領域的合作。

嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、縣府經濟發展處副處長李鴻明、虎尾科技大學及亞創進駐廠商代表今天與會，訪團成員包括波蘭台北辦事處、波蘭貿易投資局（PAIH）及波蘭發展暨科技部官員，到亞創中心了解台灣無人機廠商不同面向的發展成果。

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翁章梁表示，近年全球供應鏈與國防安全快速重組，無人機逐步成為結合國防安全、智慧治理、產業競爭與民主供應鏈的重要戰略科技，波蘭位處歐洲重要戰略位置，在無人機、國防科技及供應鏈韌性等議題上，近年扮演重要角色，台灣也持續關注波蘭相關政策與市場發展。

亞創中心自2022年啟用以來，目前已有超過50家產官學研單位進駐與合作，累計超過36個國家到訪交流，縣府正配合中央推動「亞創一、二館空間改造計畫」，擴大研發與測試驗證量能，並同步推動民雄航太暨無人機產業園區及水上機場中大型飛測場域規劃，其中民雄園區未來將作為無人機及零組件的重要製造基地，結合中科院與民間產業能量，完善台灣無人機產業生態系。

翁章梁說，波蘭無人機產業以大公司為主、資本雄厚，台灣則以中小企業為主，近年來也開始有大資本集團投入，無人機發展對國防和商業影響重大，全球都在發展，台灣在資通訊、光學和晶片等領域擁有獨特優勢，相信有政策明確支持加上拓展國際交流市場，一定能發揮更大的影響力。

今天無人機廠商新樂飛無人機、智飛科技、臺灣希望創新、坤暐科技、雷虎科技、中光電智能機器人等業者與波蘭訪團進行交流，展現台無人機產業成果。

波蘭科技部參訪團今前往嘉義縣亞創中心，深化台波無人機產業合作。（嘉義縣政府提供）

亞創中心有許多無人機廠商進駐。（嘉義縣政府提供）

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