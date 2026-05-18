外交部：50餘國支持台灣參與WHA 11國提案要求將台灣列入議程

第79屆世界衛生大會（WHA）今日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第79屆世界衛生大會（WHA）今（18）日在瑞士日內瓦召開。外交部表示，經過持續努力，已有超過50餘國的行政或立法部門展現堅定支持台灣參與WHA及國際組織的立場；美國雖已退出世衛組織，其駐聯合國常代仍堅定表示，美國支持台灣有意義參與國際組織。

11會員國向WHO秘書處提案 要求將台灣列入WHA議程

外交部指出，11個具有世界衛生組織（WHO）會員國身分的我國友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）。

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雖已退出WHO 美國仍表態支持台灣有意義參與國際組織

美國雖已於今年1月正式退出WHO，但美國駐聯合國常代瓦爾茲（Michael Waltz）應邀出席美國國會移地聽證會時，堅定表示美國支持台灣有意義參與國際組織，並反對中方刻意誤用及曲解聯大第2758號決議；美國務院也對外表達支持台灣有意義參與國際組織，並強調我國擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業與資源，全球將能從中受益。

外交部指出，理念相近國家助我力道也持續提升，反映我國推案所獲廣大迴響。

英國外交部持續對外表達支持台灣有意義參與國際組織；瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在書面回應國會質詢時重申，瑞典政府強力支持台灣各項有意義的國際參與，瑞典及其他理念相近國家以各種方式聯合進洽WHO秘書處，籲請WHO邀請我國以觀察員身分參與。歐盟也公開表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系，並對中國引用「一中原則」不同意台灣參加今年WHA事，表態「一中原則」並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

我國友邦瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友我決議等方式，持續多元為我國際參與發聲。

此外，友我國家國會議員、「世界醫師會」（WMA）等國際醫衛團體與非政府組織，紛紛藉個別或聯合致函WHO幹事長，以及在社群媒體發聲等多元方式，籲請全球各界共同採取行動支持台灣參與，以及促請WHO幹事長應秉持不遺漏任何人的原則，儘速邀請台灣以觀察員身分出席WHA，全球衛生安全始能完備。

外交部長林佳龍與衛福部長石崇良也特別藉16日在日內瓦主持的友邦代表團餐會，及17日的外交酒會，感謝友盟國家長久以來在WHA案給予台灣的強力支持，確保台灣的聲音被全世界聽見。

外交部重申，聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議均未提及台灣，不能用於排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織；WHO秘書處應嚴守專業及中立，拒絕中國的政治干預，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，以及WHO技術性會議、機制與活動，為全球公共衛生做出貢獻，深化全球健康合作。

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