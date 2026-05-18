產學研聯手 無人機、無人車關鍵零件國產化研發

林世賢（中）等人簽署備忘錄，針對無人機及地面無人車等關鍵零組件進行國產化研發。（市公所提供）

在全球人工智慧（AI）、無人載具與智慧製造浪潮席捲之際，台灣產業界今天（18日）在彰化建國科技大學迎來跨域合作的重要里程碑，由建國科技大學、台灣無人載具聯盟及台灣永續價值共創協會正式簽署3方合作備忘錄聯合簽約儀式，針對無人機及地面無人車等關鍵零組件進行國產化研發，致力於建構具國際競爭力的非紅供應鏈。

簽約儀式於建國科大舉行，由建國科技大學校長王榮祖、台灣無人載具聯盟主席彰化市長林世賢及台灣永續價值共創協會理事長林瑛娜共同簽署。

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林世賢強調，聯盟正積極串聯無人載具完整產業鏈，結合永續價值共創協會推動的「AI+ESG」策略，能確保技術研發符合全球淨零碳排的趨勢。林瑛娜則表示，透過資源媒合平台，將協助企業在智慧化過程中落實永續轉型。

3方合作計畫內容豐富，除技術研發外，更將針對人才缺口開辦「無人機操作證照班」與「維修技術專班」，並定期召開專案媒合會，讓建國科大師生能直接參與企業研發計畫，縮短產學落差。

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