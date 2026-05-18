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    首頁 > 政治

    有講等於沒講？「蔣萬安回應產生器」爆紅 網笑瘋：蔣中央處理器

    2026/05/18 18:23 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    繼趣味打地鼠遊戲「安鼠之亂」與通報網站「見鼠地圖」，近日有網友特別開發「蔣萬安回應產生器」網站，使用者只要輸入任何提問，就能自由選擇「官方正式、荒謬口號、陰謀論、成立單位、逃跑」等五種模式，生成極具台北市長蔣萬安口吻的罐頭回覆，掀起社群熱議。

    政治工作者周軒16日在社群發文分享這個網站，並實際測試輸入「如果台北市發生地震怎麼辦？」，隨即產生「高度關切、質問民進黨、呼籲理性討論、動機值得深思、持續追蹤、讓市民有感」等充滿既視感字眼的「陰謀論版」回應。

    對此周軒大笑直呼，有了這台產生器，市府副發言人未來不用再浪費時間錄影片，打開網頁就能寫完談參。民進黨立委林楚茵也跟進笑虧「萬安的發言人們如獲至寶」。

    儘管開發者在官網特別聲明「本網站為娛樂用途之政治諷刺」，社群上仍出現大量實測，網友紛紛輸入「沈伯洋太強了怎麼辦？」、「有人打野砲怎麼辦」、「台北市垃圾桶封起來」、「蔣介石復活」、「蔣家身份（分） 沒有了」、「柯文哲貪汙案」，笑翻不少人。

    其他網友也留言開酸，「蔣中央處理器」、「蔣萬安真的完蛋了，我彷彿看到罷免韓國瑜時草包系列即（既）視感！」、「他根本就只靠一套公式回答所有問題 而且聽起來有講跟沒講一樣」、「昔有高雄發大財，現有臺北回應產生器，市長真好做哦」、「天啊這不就廢話大王嗎？」、「他應該要獲封：台北空安！過去高雄有個國瑜草包，現在台北有個盜蔣空安」。

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    神人網友製作「蔣萬安回應產生器」，引發社群實測潮。（擷取自網頁）

    神人網友製作「蔣萬安回應產生器」，引發社群實測潮。（擷取自網頁）

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