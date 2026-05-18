國民黨嗆「中華人民共和國是外國嗎？」 邱垂正：兩國互不隸屬

陸委會主委邱垂正今日強調，中華民國是主權獨立的民主國家，從不隸屬任何一個國家，台灣也不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。（資料照）

總統賴清德強調，所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。對此，中國國民黨不滿反嗆，「中華人民共和國是外國嗎？」陸委會主委邱垂正今日接受本報專訪強調，中華民國是主權獨立的民主國家，從不隸屬任何一個國家，台灣也不屬於中華人民共和國一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

川習會後，賴總統17日晚間提出5點說明，強調台灣是主權獨立的國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題；國民黨不滿質問，「賴清德總統請回答：中華人民共和國是外國嗎？如果中華人民共和國是外國，請裁撤陸委會，將『中國事務』歸由外交部全權負責」。

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對此，陸委會主委邱垂正指出，中華民國是一個主權獨立的民主國家，中華民國不隸屬任何一個國家，台灣從來不屬於中華人民共和國的一部分，所以中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台海的現狀，也是客觀事實。

邱垂正談及，中華民國是一個民主法治的國家，台灣人民享有自由民主的生活方式，中華人民共和國是一個專制獨裁的國家，這會是同一個國家嗎？所以我們特別要強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

邱垂正說，2021年以來，政府政策有「四個堅持」，我們堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣的主權不能被侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須由2300萬台灣人民來共同決定，這個立場已經成為台灣的共識，也是我們非常重要的堅持。

針對國民黨聲稱「如果中華人民共和國是外國，陸委會應該裁撤併入外交部」，這是否代表兩岸同屬一個國家？邱垂正回應，其實這是曲解，中華民國內部有分成大陸地區及自由地區，怎麼會曲解成同一國？如果是同一國的話，我們的自由民主生活方式跟自由民主憲政，怎麼可能和專制獨裁的制度融合在一起？這不可能的事，「我想他們是過度的曲解」。

邱垂正強調，中華民國是一個主權國家，從來都不會隸屬世界上任何一個國家之下，所以我們認為就不用曲解，應該是回到台海現狀，以及客觀事實上，就是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」。

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