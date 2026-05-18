立院初審通過 宗教團體不動產處理申請期限再延2年

立法院內政委員會審查115年度中央政府總預算案關於內政部部分、審查宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例部分條文修正草案，內政部長劉世芳列席備詢。（記者廖振輝攝）

立法院內政委員會於今日審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例修正草案」，初審通過申請期限由4年延長為6年，後續將逕付二、三讀。內政部表示，支持延長申請期限，未來將配合修正結果，於延長申請期限內，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，以保障宗教團體權益。

內政部指出，暫行條例協助宗教團體處理不動產借名登記問題，施行迄今已有逾900家宗教團體提出不動產權利歸屬審認申請，完成超過1000筆不動產更名登記、2200筆不動產限制登記。目前尚未提出申請之宗教團體，涉及之問題較為複雜，包括產權不符規定、登記所有權人不同意、沒有申請意願、組織沒有正常運作等情形，需要更多時間予以輔導及準備申請文件，為保障宗教團體財產，內政部支持修法延長申請期限。

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內政部強調，未來會攜手地方政府，以單一窗口、專案專責之服務方式，針對有意願提出申請但案件較為複雜的個案，協助釐清問題並加以解決，呼籲宗教團體把握申請期限，積極辦理不動產權屬審認，以保障自身權益。宗教團體如有疑問，請逕洽地方政府諮詢窗口，相關網址：內政部全國宗教資訊網（https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9）。

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