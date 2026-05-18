高齡駕駛換照下修70歲 新北議員籲提供衛生所體檢、吸收體檢費配套

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘翻攝）

高齡駕駛換照年齡修法至70歲，偏鄉長輩交通配套成為焦點。新北市議員陳永福今（18）日在總質詢中詢問市府配套，他說，偏鄉長者若無駕照，可能連就醫、復健、採買都成問題，籲市府提供衛生所換照體檢、吸收150元體檢費。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時指出，新制有2年緩衝，市府與監理單位密切討論便民措施，體檢會擴大到衛生所，另也提供敬老卡、新巴士等偏鄉公共運輸服務。

陳永福指出，新北幅員遼闊，偏鄉地區含坪林、烏來、石碇、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門等地，市府應對新制有些便民措施因應，也建議市府吸收150元體檢費，另外，在地長者仍因就醫、採買等有交通需求，如不能自駕，緊急狀況發生時又該叫人如何是好？

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此外，陳永福建議市府研議敬老愛心計程車「多人共乘、多人扣點」，提高偏鄉接送誘因。

鍾鳴時說，新制5月底上路，但有2年緩衝期，市府與監理單位密切討論，近期也有開會研究實施初期有何便民措施可以提供；針對身體檢查，擬擴大到每個衛生所與就近指定換照地點，以便長輩節省交通時間，長輩也可以選擇自行繳回駕照，中央會提供自願繳回駕照TPASS乘車回饋，也會針對75歲以上長輩加強感知測試，落實3年一換。

鍾鳴時指出，針對偏鄉交通，市府有提供敬老卡、新巴士服務，每年偏鄉有100多條路線可以免費使用公共運輸，長輩共乘部分願予研議。

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