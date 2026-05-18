立委傅崐萁批花蓮議會惡意癱瘓 民進黨團：徐傅「拿人民當人質」

立委傅崐萁。（資料照）

花蓮縣政府今年度總預算因府會雙方針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建預算爭議至今，縣府依法請內政部協商，內政部今決定依縣府編列通過，國民黨花蓮立委傅崐萁發文批議會在程序會卡總預算是「惡意癱瘓」；花蓮縣議會民進黨團新聞稿回應指出，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁一邊喊著福利被擋、一邊又堅持不願入議會報告，完全是「拿人民當人質」，這才是府會僵局的最大原因。

花蓮縣議會民進黨團傍晚以新聞稿指出，內政部今日裁定花蓮縣總預算依照縣府編列的115年預算數執行，黨團尊重內政部仲裁結果，但傅崐萁在中央卡住總預算，代表全台縣市政府總預算都無法明確，因此即使縣議會放行，總預算還是不確定，立委傅崐萁與徐榛蔚在中央、地方聯手拖延，這才是花蓮困境的問題所在。

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內政部裁處內容寫明，花蓮縣議會因關心馬太鞍災後重建預算經費支應規劃及對所轄鄉鎮市公所補助款分配議題，為確保有效災後重建及所轄鄉鎮市均衡發展，請縣議會依地方制度法第49項第1項規定，依職權安排縣政府首長等在開議期間進行專案報告俾利監督。

民進黨團批評表示，按照內政部的決定，即使徐榛蔚不斷拖延，最終還是必須進議會報告，這也符合法令的規定。縣長徐榛蔚過去寧願預算拖延，也不願意進議會簡單說明公所補助款分配及馬太鞍災後預算規劃，每次都說報告不合法，但最終的審議結果還是必須依法進行報告，所以究竟拖延預算的是誰？

而國民黨立院黨團曾經因為禁伐補償預算在立院程序會卡住全國預算，今年更是因為軍購喬不攏，導致全國預算卡關至今，運動部、T-pass、防災等預算之外，許多攸關地方新興建設的計畫案都受到全國總預算卡關的影響，民進黨團批評說，在中央總預算立院卡關下，地方議會審預算充滿不確定性，最沒有資格評論花蓮縣總預算問題的人就是傅崐萁。

綠營黨團強調，可以看到即使中央是民進黨執政，對花蓮縣政府依然站在公平的角度進行裁決，不因傅崐萁的惡意癱瘓國家而有偏頗之意。重點是當徐榛蔚連專案報告重要縣政5分鐘都不願意，站在議員的監督角色，怎麼可以放行這種拿人民當人質的縣長？籲請徐榛蔚盡快來到議會報告、傅崐萁盡快審理中央政府總預算，不要說一套做一套，為自己的政治利益犧牲全民福利。

對於花蓮府會爭議，立委傅崐萁發文指出，「民主政治可以監督，但不能惡意癱瘓」。此次花蓮縣議會程序委員會少數幾人以政治手段阻撓預算審議，開創地方自治惡例；在他積極奔走協調下，邀集財政部及中央相關部會共同協商，多次與中央相關部會、地方府會及各界溝通協調爭議圓滿解決。

花蓮縣府新聞稿指出，縣府始終秉持依法行政，堅守花蓮鄉親權益。花蓮縣長徐榛蔚亦高度重視馬太鞍災後復建工作，分別於去年10月31日上午、今年5月15日下午，兩度赴議會報告災後復建進度，並在議會監督下，讓災區早日恢復安定生活。115年度預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，雖經延宕半年，將依法加速行政辦理，堅持守護花蓮32萬鄉親權益。

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