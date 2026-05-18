蔡英文「海巡」網暴動！親回15字謝老師PO文 東海大學回應了

前總統蔡英文14日至東海大學開講。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads；臉書粉專，本報合成）

前總統蔡英文14日受邀到東海大學進行演講，以「政治離我們很遠嗎？」為題在路思義教堂吸引350多人聽講，演講結束3天後，有東海大學教師po文表示，感謝學生來上課，而不是去聽講，沒想到引來蔡英文本人親自回覆「老師，或是下次我到你課堂，也是一種選擇」。

蔡英文短短15字留言，讓臉書留言區炸鍋，粉絲稱，「下學期也會有課、如果您路過老師的課，也請路過我的」，還有學生標記自家老師，笑喊「老師，小英發出了戰鬥邀請了！」

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東海大學表示，經詢問po文老師，他比較低調沒有要受訪，東海大學政治系學會會長賴俞靜邀請蔡前總統首次在路思義教堂發表專題演講，當時蔡前總統說「很多人會覺得，生在台灣總是面對來自國際局勢的巨大壓力；但就是因為台灣太重要了，才會有這麼多煩惱」，談及台灣長期處於國際風暴中心，除了談政治，也勉勵學生在人生每個階段，創造屬於自己的「Landmarks（人生里程碑）」，即便失敗也沒有關係。

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