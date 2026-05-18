慶安宮捐贈基隆市立醫院醫材 童子瑋承諾將強化市醫列重要政見

基隆市議長童子瑋今天（18日）出席「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」，感謝慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足醫院設備需求。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋今天（18日）出席「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」，感謝基隆慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足醫院設備需求，也替市府預算減輕壓力。童子瑋表示，他未來如果有機會承擔更大的責任，會把強化基隆市立醫院、提升公共醫療品質，作為重要政見來推動。

童子瑋表示，這次基隆慶安宮捐贈給基隆市立醫院的設備，包括「發光二極體式三段倍率裂隙燈含數位影像系統」及「氣動式眼壓計」，都是眼科診療非常實際、也非常重要的醫療設備。相關設備能協助醫師檢查市民眼睛狀況，提升診療品質，對長輩與有眼科需求的市民來說，幫助非常直接。

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童子瑋指出，基隆有很多阿公阿嬤，長年都習慣在基隆市立醫院看診。基隆市立醫院不只承擔眼科，也承擔骨科與許多基層醫療服務，是守護市民健康非常重要的一環。他說，醫院設備能夠持續更新，第一線醫護人員就能有更好的工具，市民也能得到更好的照顧。

童子瑋說，他要感謝基隆慶安宮慷慨解囊，用民間力量協助補足基隆市立醫院設備需求，也替市府預算減輕壓力。這次捐贈不只是提供醫療器材，更有拋磚引玉的意義，希望能帶動更多企業、團體與善心人士，一起關心基隆市民的健康與公共醫療服務。

童子瑋強調，在媽祖廟裡，沒有藍綠，只有百姓。大家齊聚基隆慶安宮，心裡都有共同願望，就是讓醫院服務更好、讓病人得到更好的照顧，也讓長輩看診時能夠更加安心。他表示，公共醫療是最貼近市民生活的基礎服務，也是城市照顧市民最重要的責任之一。

童子瑋補充，他也在這次捐贈過程中，看見基隆市立醫院仍有許多需要被支持的地方。未來如果有機會承擔更大的責任，他會把強化基隆市立醫院、提升公共醫療品質，作為重要政見來推動，讓市民不只看得到設備更新，也感受得到更穩定、更安心的醫療照顧。

代理基隆市立醫院院長的衛生局長張賢政，感謝基隆慶安宮長年捐贈照顧地方。（記者俞肇福攝）

基隆市「慶安宮捐贈基隆市立醫院醫療器材儀式」。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

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