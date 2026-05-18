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    首頁 > 政治

    從棒球到《大濛》公益包場 民進黨南市黨部：不忘「街頭精神」

    2026/05/18 16:49 記者劉婉君／台南報導
    民進黨台南市黨部曾公益包場播映12強棒球賽奪冠紀錄片《冠軍之路》，凝聚社會力。（圖由郭國文提供）

    民進黨台南市黨部曾公益包場播映12強棒球賽奪冠紀錄片《冠軍之路》，凝聚社會力。（圖由郭國文提供）

    民進黨台南市黨部2年來舉辦3場民主追思活動，也曾在世界12強棒球賽及WBC棒球經典賽期間，舉辦台、日經典賽事的公益轉播；或是公益包場以白色恐怖為背景的電影《大濛》。民進黨台南市黨部主委郭國文表示，民進黨是從街頭起家的政黨，即便已成為執政黨，仍應秉持當初「走向街頭」與人民站在一起的精神，才能獲得社會支持。

    郭國文表示，街頭是一種來自人民、從草根力拚的精神，當初民進黨創黨時，站上街頭為民主自由體制奮鬥，正是至今不應遺忘的「街頭精神」。

    郭國文指出，過去2年來，民進黨市黨部透過民主追思活動或是棒球賽事公益轉播、電影公益包場等，凝聚社會力，也成立新住民諮詢站，舉辦新住民家庭日，協助新住民融入台灣社會，促成多元互動。包括連續2年的228紀念日邀請受難家屬一同參加追思會，也舉辦人權律師湯德章紀錄片放映會，讓民主故事可以不斷延續。

    世界12強棒球賽與WBC經典賽期間，全國掀起「棒球瘋」，民進黨市黨部也針對全民關注的台日對戰，舉辦公益轉播，讓台南民眾可以一起觀看比賽，為台灣隊加油。另外，公益包場讓黨員可以免費觀賞電影《大濛》以及12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》，也廣受好評。

    郭國文說，在大罷免期間曾帶著黨部「走向街頭」，不只到國華街協助觀光客連署，更組成「罷罷號」車隊，到全台罷區協助，加強黨部與民間團體與社會的互動，就是要找回最初的街頭精神。

    民進黨台南市黨部每年舉辦新住民國際家庭日，協助新住民適應台灣社會。（圖由郭國文提供）

    民進黨台南市黨部每年舉辦新住民國際家庭日，協助新住民適應台灣社會。（圖由郭國文提供）

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