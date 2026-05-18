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    首頁 > 政治

    馬文君要刪無人機等預算 王定宇：利用謠言掩飾無理阻擾

    2026/05/18 16:27 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    立法院外交及國防委員會近期將審議今年度國防部預算，國民黨立委馬文君提案全數刪除5億餘元的無人機開發預算、全數凍結潛艦國造後續艦籌建預算、超刪海軍靶具預算等，馬文君今（18）日宣稱該有的飛彈等武器裝備都沒有到位，才是國不設防。民進黨立委王定宇則質問，是想要利用謠言掩飾自己對國防預算大幅刪、減、凍的無理阻擾。

    民進黨國防外交委員會立委王定宇昨開轟，馬文君把預算砍到0、凍到0，甚至砍到變負數，儼然是「國不防」、「國家不設防」立委。馬文君今受訪時反批，傷害國家國防、浪費國防預算才是真正的傷害。現在武器裝備大家去看一看，該有的飛彈、魚雷、飛機、船艦都沒有到位，這才是國不設防，資深委員沒有批評監督才是失職。

    王定宇接受本報訪問時指出，所有對外採購和國產裝備，只有3項延遲，金額也不是造謠的6000億，也沒有預付等貨，而其餘軍購項目都按期程交付，而這3項延遲，連美國和北約都一樣延遲，美方也已經為台灣加班趕進度，這些都在國防委員會專案報告過，民進黨也都在緊盯進度。

    王定宇質疑，馬文君還在扯這些，是沒有來認真開會而搞錯嗎？或是想要利用謠言掩飾自己對國防預算的大幅刪減凍的無理阻擾。

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