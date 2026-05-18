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    首頁 > 政治

    國民黨喊「大陸不是外國」被灌爆！ 網炸鍋：打包回去選總統吧

    2026/05/18 17:05 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    總統賴清德昨（17日）針對「台獨」做出明確定義，重申「台灣不屬於中華人民共和國一部分」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並強調有台灣才有中華民國，台灣的未來僅能由2300萬人民決定。對此，國民黨臉書發文砲轟，宣稱「根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言不是外國」，貼文留言區隨即被大批網友灌爆。

    國民黨昨天在臉書發文表示，賴清德總統請回答「中華人民共和國是外國嗎？」並主張若中華人民共和國是外國，請裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。同時提到，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，並引用前總統馬英九「兩岸互不承認主權、互不否認治權」的定位，強調「台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但根據憲法，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國」。

    國民黨提到，民進黨1999年通過的「台灣前途決議文」，提到台灣已是主權獨立國家，國號叫做「中華民國」，痛批「這是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立『台灣共和國』，迷惑台獨支持者的話術」。同時呼籲就職將滿兩週年的賴清德回到九二共識、反對台獨，切勿將人民推向戰爭前線」。

    此文一出立刻掀起大批網友怒火，紛紛留言開酸「所以你們何時要去中國選總統？」、「本黨會因為PO這文輸了所有大選」、「不仔細看還以為是國台辦在發文呢」、「看起來這篇發文比較像在硬拗」、「他們不只是外國還是敵國咧」、「這麼看衰台灣要不要回中國」、「你們還困在那個框架！真的蠻可憐的！」、「請問你們什麼時候要打包回中國呢？還台灣一個乾淨且安靜的地方！」

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