柯志恩喊接棒邁未必要民進黨 賴瑞隆稱真正高雄隊友才能接好棒

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，自己跟陳其邁市長同屬高雄隊，只有真正隊友才能接好棒。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩喊話，誰說接棒陳其邁一定要是民進黨？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，市政是一棒接一棒，須目標一致、方向一致、理念一致，才能接得順、走得穩，他是關鍵第四棒，會延續前三棒，且真正高雄隊友才能接好棒。

賴瑞隆說，高雄一路走來，從謝長廷市長、陳菊市長到陳其邁市長，都是一棒接一棒，他作為高雄隊一員，也會承擔關鍵第四棒，延續陳其邁市長打下的施政基礎，讓高雄持續穩健發展。

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他再次提及柯志恩面對國民黨版財劃法，沒有勇氣站在高雄立場說不，導致高雄財源短少約200億元，其中捷運建設相關預算更短少約103億元，這對高雄造成重大傷害。

這也顯現所謂接棒，不是選舉到了才用話術和語言企圖影響視聽，真正的接棒，是要和高雄站在同一邊，和城市發展同一方向，如果方向和目標不一致，不可能延續高雄的進步。

賴瑞隆強調，自己和陳其邁市長同屬高雄隊，唯有真正的隊友，才能接好這一棒；唯有和高雄站在一起，才能延續高雄的繁榮進步發展。

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