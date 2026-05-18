為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯志恩喊接棒邁未必要民進黨 賴瑞隆稱真正高雄隊友才能接好棒

    2026/05/18 16:09 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，自己跟陳其邁市長同屬高雄隊，只有真正隊友才能接好棒。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，自己跟陳其邁市長同屬高雄隊，只有真正隊友才能接好棒。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩喊話，誰說接棒陳其邁一定要是民進黨？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調，市政是一棒接一棒，須目標一致、方向一致、理念一致，才能接得順、走得穩，他是關鍵第四棒，會延續前三棒，且真正高雄隊友才能接好棒。

    賴瑞隆說，高雄一路走來，從謝長廷市長、陳菊市長到陳其邁市長，都是一棒接一棒，他作為高雄隊一員，也會承擔關鍵第四棒，延續陳其邁市長打下的施政基礎，讓高雄持續穩健發展。

    他再次提及柯志恩面對國民黨版財劃法，沒有勇氣站在高雄立場說不，導致高雄財源短少約200億元，其中捷運建設相關預算更短少約103億元，這對高雄造成重大傷害。

    這也顯現所謂接棒，不是選舉到了才用話術和語言企圖影響視聽，真正的接棒，是要和高雄站在同一邊，和城市發展同一方向，如果方向和目標不一致，不可能延續高雄的進步。

    賴瑞隆強調，自己和陳其邁市長同屬高雄隊，唯有真正的隊友，才能接好這一棒；唯有和高雄站在一起，才能延續高雄的繁榮進步發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播