廢清法修正草案過初審 環境部：將可讓廢棄物轉向全生命週期管理

「廢清法」草案經衛環委員會審議後通過初審。（記者楊媛婷攝）

立院衛環委員會今（18日）審議行政院函請的「廢棄物清理法部分條文修正草案」，包含太陽能光電板、風扇葉片等產生的新興廢棄物，建立回收、清除、處理責任鏈，如光電板的模組回收費將由環境部主管，還有加重環境損害刑責等，經討論後全案通過初審、不須黨團協商，環境部表示，將可望讓廢棄物轉向全生命週期管理。

為避免非法棄置，還有因應能源轉型等挑戰，環境部提出「廢清法」修法，衛環委員會今審議該修正草案，該草案內容包含智慧監控即時追查，透過電子圍籬、監視攝錄等科技執法系統設施，掌握廢棄物流向資料，也處理再生能源產生的新興廢棄物如太陽能光電板等回收、清除、管理等，增訂相關責任業者範圍與繳費義務，以解決過去新興廢棄物屬於事業廢棄物的問題，讓製造、輸入、設置業者共同負擔新興廢棄物清除處理責任。

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法案審理時，民進黨立委林月琴、林淑芬，和國民黨立委王育敏關切淘汰後的風扇葉片處理問題，資源循環署署長賴瑩瑩表示，包含風扇葉片與除役後的太陽能光電板，當初案場申請時都必須提交回收計畫，修正草案的內容就是針對這些回收計畫中淘汰的葉片和光電板都要有序號與數量登記等，以加強流向管理和再利用，未來模組回收費有法源後，也將由環境部主管；至於風扇葉片因為屬於複合性的飛航材質，目前都是掩埋與採破碎化後送水泥窯並行，未來將加強循環利用的力道。

該草案也包含整合事業廢棄物再利用管理權責，環境部表示，將可解決過去10個部會管理不一問題，並建立全程流向追蹤與產品認證機制，也會建立再利用產品品質管理與驗證機制，並增訂再利用產品加工再製者與使用者的運作管理規定，並有法令公布後2年的緩衝期。

草案也實踐環境正義並加重刑責，環境部表示，非法棄置廢棄物而損害環境的刑責將從最高5年提高到7年，針對棄置在環境敏感區加重刑責1/2，並可併科最高1500萬元罰金，還有為避免脫產，規定公司負責人跟大股東都要負連帶責任，並可提前啟動債權保全程序，聲請假扣押的時間點將提前到書面行政處分送達時。

該草案通過初審，召委林月琴裁示不須送黨團協商，將再送院會，環境部表示，將可望讓廢棄物轉向全生命週期管理。

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