花蓮總預算府會爭議交內政部定案 立委傅崐萁稱積極奔走協調

立委傅崐萁。（資料照）

花蓮縣政府今年度總預算因府會雙方針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建預算爭議至今，縣府依法請內政部協商，內政部今決定，因1個月協商期滿府會雙方仍無法達成共識，原則尊重縣政府編列預算內容照編列數通過，而縣議會則可依照地方制度賦予法定職權進行監督；立委傅崐萁發稿指出，在他積極奔走協調下，讓延久的府會預算爭議順利落幕。

府會爭議圓滿解決，但縣政因此耽擱數月仍令人遺憾，立委傅崐萁表示，「民主政治可以監督，但不能惡意癱瘓」。此次花蓮縣議會程序委員會少數幾人以政治手段阻撓預算審議，開創地方自治惡例，讓全縣老人福利、教育文化、觀光振興、基層建設、災後重建及社福政策全面延宕，受害最深的是花蓮鄉親與第一線公務人員。

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傅崐萁強調，在他積極奔走協調下，邀集財政部及中央相關部會共同協商，多次與中央相關部會、地方府會及各界溝通協調，希望在合法、合憲、尊重地方自治原則下，盡快讓花蓮縣政恢復正常運作。內政部今作成決定，認定花蓮縣政府預算編列內容均依法有據、並無違法，更無漏編法律預算，最終決議依原編列數通過。

傅崐萁強調，只要地方鄉親有任何需要救助、安置或工程重建不足之處，中央與地方都應建立即時反應與協調機制，隨時向中央爭取追加支援，而不是用政治對抗方式綁架縣政府運作。他呼籲地方民意代表，應循正常監督機制，落實監督目前已核定通過的255億元重建經費執行情況，確保每一分錢真正用在災民身上，這才是真正對災民有益、對地方負責的態度。

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