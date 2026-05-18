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    首頁 > 政治

    怕同框鄭麗文變扣分？ 彰化魏平政、蕭景田「這理由」不忌諱

    2026/05/18 15:27 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長參選人魏平政。（魏平政提供）

    國民黨彰化縣長參選人魏平政。（魏平政提供）

    年底選舉，國民黨主席鄭麗文最近開始到各地輔選，藍營基層看法不一，上週三（13日）才獲提名的彰化縣長參選人、律師魏平政，以輔選與選舉活動均由縣黨部統籌安排為由，交由縣黨部處理，而縣黨部主委蕭景田則說，他是由鄭麗文指派接下黨部主委，魏平政是國民黨提名人選，都是生命共同體，當然希望黨主席幫忙輔選，也會主動邀請她到彰化站台輔選。

    魏平政才剛獲得徵名，這幾天，蕭景田馬不停蹄帶著他拜訪基層，整合地方派系。魏平政說，目前輔選事宜全交給黨部主導與處理，黨主席輔選牽涉到時間安排，由黨部作為統一連繫窗口，才有效率更較適當。

    蕭景田表示，黨部一定會主動邀請鄭麗文前來輔選，她是國民黨的主席，輔選加分或減分，他無法預料，也能理解現在有一些人不喜歡她，可是就他的立場來說，認定她是參選人與縣黨部的黨主席，若黨主席不來站台是否意謂黨中央不喜歡這個候選人了呢？「如果我們不邀請她來，不就更奇怪了？」

    記者進一步問會不會因為目前政治氛圍，擔心害怕鄭麗文輔選減分而刻意不讓魏平政與鄭麗文同框？對此，蕭景田毫不猶豫回答「不會忌諱這個（指減分）」，他表示，生命共同體，即使聲望低甚至負面比較多，「鄭麗文還是我們的黨主席」，還是希望她要出來，對泛藍和藍軍的支持者來說，參選人應取得黨主席的認同與支持，如果沒有這些要件，是否代表黨主席、黨中央都不挺參選人，支持者又何必相挺，真是如此，參選人要怎麼選？「那會更慘啦！」他強調，黨部一定會安排鄭麗文站台輔選。

    律師魏平政今年5月13日獲國民黨特別徵召參選彰化縣長，其大型的參選看板陸續在彰化縣各地要道出現。（民眾提供）

    律師魏平政今年5月13日獲國民黨特別徵召參選彰化縣長，其大型的參選看板陸續在彰化縣各地要道出現。（民眾提供）

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